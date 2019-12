Za Valverdeja dvomov ni: Messi si zasluži zlato žogo

"Lionel Messisi zasluži še šesto zlato žogo," je španski Marcinedavno razkril Ernesto Valverde. Barcelonin strateg še pravi, da odločitev zanj ne bi mogla biti enostavnejša. "Podobnih podelitev ponavadi ne spremljam, ker so za moj okus predolge. Če pa bi lahko glasoval, bi bila moja odločitev sila preprosta. Glasoval bi za tistega, ki je bil v zadnjih 12 mesecih najboljši. In to je Messi."

Argentinec je Ballon d’Or nazadnje osvojil leta 2015. Nato ga je z dvema zaporednima slavjema pri petih nagradah ujel Cristiano Ronaldo, lani pa je zlata žoga romala k našim južnim sosedom, osvojil jo je Luka Modrić. Messi jo je pred tem med letoma 2009 in 2012 osvojil kar štirikrat zapored. Kot glavnega protikandidata, ki bi 32-letniku utegnil speljati prestižni naslov, se omenjaVirgila van Dijka. Za Liverpoolovim branilcem je fantastično koledarsko leto, v katerem je s soigralci osvojil Ligo prvakov, po tem ko so Redsi v polfinalu po fantastičnem preobratu izločili prav Barcelono.

Komu bo pripadla nagrada, ki jo je podeljujejo od leta 1956, bo določilo 180 novinarjev iz prav toliko držav. Med kandidati zanjo tokrat ni našega Jana Oblaka. Škofjeločan je lani osvojil 25. mesto med 30 nominiranci. Letos so v igri za ta laskavi naslov ostali še: Sadio Mane (Liverpool), Sergio Aguero (Manchester City), Frenkie de Jong(Barcelona), Hugo Lloris (Tottenham), Dušan Tadić (Ajax), Kylian Mbappe (PSG), Trent Alexander-Arnold (Liverpool),Donny van de Beek (Ajax), Pierre-Emerick Aubameyang(Arsenal), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Cristiano Ronaldo(Juventus),Alisson (Liverpool), Matthijs de Ligt (Juventus), Karim Benzema (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Virgil van Dijk(Liverpool), Bernardo Silva (Manchester City), Son Heung-min (Tottenham), Robert Lewandowski(Bayern Munich), Roberto Firmino (Liverpool), Lionel Messi (Barcelona),Riyad Mahrez (Manchester City), Kevin De Bruyne(Manchester City), Kalidou Koulibaly(Napoli), Antoine Griezmann (Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool), Eden Hazard (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Raheem Sterling (Manchester City) in Joao Felix(Atletico Madrid).