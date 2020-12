Zabaleta: Messi ne uživa več v Barceloni

"Če vprašate mene, dvomov ni: Za Lea bi bilo najbolje, da bi odšel k Manchester Cityju, kjer ima nekaj dobrih prijateljev, kot sta denimo Sergio Agüero in trener Josep Guradiola . S prvim je dolga leta sodeloval v reprezentanci, z drugim pa sta spisala neverjetno zgodbo v Barceloni. A na koncu se bo, jasno, odločil sam," pravi zdaj že upokojeni argentinski nogometaš, ki je kar devet sezon - med letoma 2008 in 2017 - preživel na Etihadu.

Pablo Zabaleta je tako podal svoje mnenje o vse večji krizi, ki jo po mnenju mnogih najboljši nogometaš na svetu preživlja v vrstah Barcelone. Lionelu Messiju svetuje, naj čimprej zapusti katalonskega velikana in se pridruži Josepu Guardioli pri Manchester Cityju.

"Tudi v upravnem odboru Cityja delujejo določeni ljudje, ki jih Messi zelo dobro pozna in spoštuje. Zato bi bilo logično, v kolikor se odloči za spremembo klubskega okolja, da se poda v Premier ligo. Gre za odlično urejen klub, ki vsako leto stremi k osvojitvi najprestižnejših lovorik. Obenem pa ne gre zanemariti dejstva, da je Manchester City eden od redkih evropskih klubov, ki bi si lahko privoščil Messija na svojem plačilnem seznamu," je jasen Zabaleta, ki v isti sapi poudarja, da je žalostno spremljati, kaj se v zadnjem obdobju dogaja s katalonskim ponosom.

"Trenutna organizacijska in rezultatska kriza ne ustrezata ugledu tega kluba. Še bolj žalostno pa je spremljati nesrečnega Messija na zelenicah in stran od njih. Očitno je, da ne uživa več v Barceloni. In moram priznati, da je vse skupaj zelo čudno. Težko predstavljivo, če želite," je še pristavil dolgoletni član Manchester Cityja.