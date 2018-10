Zabaleta o življenju v Barceloni: Messi je zaspal v mojem avtomobilu

Španski mediji poročajo, da Messi zapira svojo barcelonsko restavracijo Bellavista del Jardín Del Norte. Razlog je poslovanje z izgubo, zaradi česar se je Messi s sodelavci, poslovno skupino Grupo Iglesias, odločil "spremeniti poslovni model". Ogromna restavracija se je nahajala v središču mesta na več kot 1.000 kvadratnih metrih, a so pri Grupo Iglesias pojasnili, da je zaslužek močno upadel zaradi fobije pred turisti, krize, terorističnih napadov in negotove politične situacije. Zdaj naj bi na isti lokaciji poskusili z nečim novim, sicer pa to ni edini Messijev posel: sodeloval je pri nakupu hotela v obmorskem letovišču Sitges, objekt pa posluje zelo dobro, medtem ko na Ibizi vsi poznajo "njegov" hotel MiM: tudi zaradi erotičnih zabav, ki jih že dve leti v povezavi s slovitim Skirt Clubom pripravljajo ekskluzivno za ženske, ki "želijo eksperimentirati z drugimi ženskami", poroča madridski AS.

Pablo Zabaleta se je v izjavah spominjal skupnih dni v Barceloni, ki jih je preživel v družbi rojaka Lionela Messija. Z njim sicer nikoli ni zaigral, saj je v katalonski metropoli nastopal za velikega nasprotnika FC Barcelone, Espanyol, zdaj 33-letni branilec londonskega West Ham Uniteda pa se z veseljem spominja obdobja med letoma 2005 in 2008.

"(San Lorenzo, op. a.) me je prodal Espanyolu v Barcelono, zato sva se z Messijem znašla v istem mestu. Imeli smo veliko prostega časa in šli velikokrat ven jest,"se je spominjal Zabaleta."Po navadi je jedel in nemudoma zaspal. Kupil je hišo zunaj Barcelone v Castelldefelsu, prelepo hišo v gorah. A imel je tudi stanovanje v središču mesta. Šli smo jest, sedli v avto, on pa je zaspal. Vprašal sem ga: 'Leo, preden zaspiš, kam naj te odpeljem?'je za Daily Mailpovedal izkušeni Argentinec.

"'Do moje hiše v Castelldefels,' mi je dejal in zaspal. Ko smo prišli do njegove hiše, sem Lea zbudil, on pa je rekel: 'Ne tukaj! Rekel sem ti, da do moje druge hiše!' Odgovoril sem: 'Ne, ne ... ni pomembno. Lahko spiš tukaj zunaj. Tega mi ne moreš storiti!'"

80 milijonov evrov talenta na sovoznikovem sedežu

A se je Zabaleta kljub temu omehčal, dvakratni osvajalec angleškega naslova v Premier League z Manchester Cityjem se je namreč zavedal, da na sovoznikovem sedežu sedi zelo vreden "tovor".

"Seveda sem ga odpeljal nazaj! V avtu sem imel na sovoznikovem sedežu 80 milijonov evrov talenta ..." je priznal Zabaleta.

