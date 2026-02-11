Naslovnica
Nogomet

Šeška 'zabetoniral' na klop, zdaj ga kuje med zvezde

Manchester, 11. 02. 2026 09.57

Avtor:
A.V. STA
Benjamin Šeško

Slovenski nogometaš Benjamin Šeško je še drugič na zadnjih treh tekmah kot rezervist pomagal Manchester Unitedu do boljšega točkovnega izkupička. Nad učinkom 22-letnika je bil po torkovem remiju proti West Hamu (1:1) navdušen tudi trener rdečih vragov Michael Carrick, čeprav mu, odkar je sedel na vročo klop, namenja zgolj drobtinice.

Manchester United je z remijem končal serijo štirih zaporednih zmag, potem ko ga je pred slabim mesecem prevzel Michael Carrick. Štiriinštiridesetletnik je po koncu torkovega dvoboja pohvalil učinek slovenskega reprezentančnega napadalca Benjamina Šeška tako na tekmah kot na treningih.

Slovenski reprezentančni napadalec je globoko v sodnikovem dodatku drugega polčasa instinktivno podstavil nogo po predložku Bryana Mbeuma in svojemu klubu priboril točko v boju za nastop v ligi prvakov v naslednji sezoni. "Vedno gre za iskanje ravnotežja. Fantje, ki so igrali, so bili fantastični," je po remiju proti West Hamu uvodoma dejal strateg rdečih vragov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Šeško opravlja ogromno dela, trenutno je v dobri formi in pripravljen, da stori korak naprej. Ko je prišel na igrišče, je takoj naredil razliko," je 22-letnega Radečana pohvalil trener in z izbranimi besedami spregovoril tudi o Šeškovem golu. "To je bil neverjeten zadetek. Da je pod takim kotom ustvaril tak udarec, da ga je spravil proti vratom in zadel ... To je res pravi gol," je povedal Carrick.

"In tega je Ben sposoben. To videvamo že dolga leta v drugih klubih, saj vendar s prihodom v United ni nov na sceni. Dokazal je, da lahko zadeva, to počne tudi na treningih, zato me ne preseneča. V tem je dober in ta zadnji zadetek mu bo dal ogromno dobrega," je dodal Carrick. Trener Uniteda, ki bo na Old Traffordu ostal vsaj do konca sezone, se je dotaknil tudi samega srečanja, ki se ni izšlo po njegovih željah.

Benjamin Šeško je bil zopet rešitelj Manchester Uniteda. Tokrat je meril v polno v izdihljajih dvoboja na gostovanju pri West Ham Unitedu.
Benjamin Šeško je bil zopet rešitelj Manchester Uniteda. Tokrat je meril v polno v izdihljajih dvoboja na gostovanju pri West Ham Unitedu.
FOTO: Profimedia

"Imam mešane občutke. Nismo bili na pravi ravni, a tudi tekmeca moramo pohvaliti. Pozitivno je, da smo na koncu zadeli. Vzeli bomo točko in strnili vrste. Štiri zmage in neodločen izid na zadnjih petih tekmah ni slab izkupiček," je poudaril naslednik Rubena Amorima, ki je po prihodu United vključil v boj za ligo prvakov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet angleško prvenstvo manchester united benjamin šeško michael carrick

Šeško v 96. minuti z izjemnim golom rdečim vragom priboril točko

PD00X
11. 02. 2026 11.03
Bravo Šeško , e tako naprej !!!
Amor Fati
11. 02. 2026 10.46
To smo pač Slovenci. Resnično zažigamo s tem levjim srcem. Mene je šef gnal in gnal, raje ne povem koliko časa, ampak nisem nikoli obupal. Namesto, da bi obupal, sem se trudil bolj in bolj z dneva v dan, se učil bolj in bolj z dneva v dan, in na koncu se mi je vse poplačalo, saj sva zdaj najboljša prijatelja, najini partnerki pa najboljši prijateljici.
Uporabnik1854475
11. 02. 2026 10.41
Dejte Šeškota že spravit s tega gnilga Uniteda, vreden je dost več
