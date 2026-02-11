Šeška 'zabetoniral' na klop, zdaj ga kuje med zvezde

Manchester United je z remijem končal serijo štirih zaporednih zmag, potem ko ga je pred slabim mesecem prevzel Michael Carrick. Štiriinštiridesetletnik je po koncu torkovega dvoboja pohvalil učinek slovenskega reprezentančnega napadalca Benjamina Šeška tako na tekmah kot na treningih. Slovenski reprezentančni napadalec je globoko v sodnikovem dodatku drugega polčasa instinktivno podstavil nogo po predložku Bryana Mbeuma in svojemu klubu priboril točko v boju za nastop v ligi prvakov v naslednji sezoni. "Vedno gre za iskanje ravnotežja. Fantje, ki so igrali, so bili fantastični," je po remiju proti West Hamu uvodoma dejal strateg rdečih vragov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Šeško opravlja ogromno dela, trenutno je v dobri formi in pripravljen, da stori korak naprej. Ko je prišel na igrišče, je takoj naredil razliko," je 22-letnega Radečana pohvalil trener in z izbranimi besedami spregovoril tudi o Šeškovem golu. "To je bil neverjeten zadetek. Da je pod takim kotom ustvaril tak udarec, da ga je spravil proti vratom in zadel ... To je res pravi gol," je povedal Carrick. "In tega je Ben sposoben. To videvamo že dolga leta v drugih klubih, saj vendar s prihodom v United ni nov na sceni. Dokazal je, da lahko zadeva, to počne tudi na treningih, zato me ne preseneča. V tem je dober in ta zadnji zadetek mu bo dal ogromno dobrega," je dodal Carrick. Trener Uniteda, ki bo na Old Traffordu ostal vsaj do konca sezone, se je dotaknil tudi samega srečanja, ki se ni izšlo po njegovih željah.

Benjamin Šeško je bil zopet rešitelj Manchester Uniteda. Tokrat je meril v polno v izdihljajih dvoboja na gostovanju pri West Ham Unitedu. FOTO: Profimedia

"Imam mešane občutke. Nismo bili na pravi ravni, a tudi tekmeca moramo pohvaliti. Pozitivno je, da smo na koncu zadeli. Vzeli bomo točko in strnili vrste. Štiri zmage in neodločen izid na zadnjih petih tekmah ni slab izkupiček," je poudaril naslednik Rubena Amorima, ki je po prihodu United vključil v boj za ligo prvakov.