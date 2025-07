Zabil prvič po decembru in začutil olajšanje: Sedaj se bo odprlo

V 36. minuti tekme v Stožicah je Bravo proti Muri povedel. Jakoslav Stanković se je odločil za močan strel z 20 metrov malce z desne strani in žogo poslal v bližnji zgornji kot Murinih vrat za izid prvega polčasa. " Močno mi je odleglo. Ves čas sem verjel vase in v ekipo, da mi bo steklo pri zadetkih. Sedaj, upam, da bo šlo tako tudi naprej. Važno je, da smo osvojili prve tri točke v sezoni. Hvala ekipi in trenerju, ker ves čas verjame vame, " je po zmagi v Stožicah (2:0) dejal Stanković.

Glavni trener Bravo Big Bang Aleš Arnol je po sobotni tekmi v Stožicah izpostavil dobro pripravo na obračun in hkrati tudi odlično izvedbo načrta, ki je deloval. "Zavedali smo se, da je Mura čvrsta ekipa in da je proti Olimpiji v Stožicah odigrala dobro tekmo. V prvi vrsti sta bila danes pomembna duel in kompaktnost šele nato je prišlo do taktičnega dela. V obeh elementih smo začeli dobro nato pa smo se taktično prilagodili glede na to, kar je nasprotnik počel," je pristop na tekmi razkril Arnol.