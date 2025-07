Zabukovnik: Bili smo boljši od Maribora, naša zmaga je čista kot solza

Čeprav so Mariborčani povedli v 36. minuti z golom Patricka Mbine, so Celjani predvsem v drugem polčasu povsem prevzeli vajeti igre v svoje noge in do zaključnega sodnikovega žvižga z zadetkoma Maria Kvesića in Juana Nieta prišli do zasluženih treh točk v Ljudskem vrtu.