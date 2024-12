Zabukovnik: Če v Evropi ne izkoristiš zrelih priložnosti, sledi kazen

Vezist aktualnih slovenskih državnih prvakov Mark Zabukovnik je pri začetnem izidu 0:0 zapravil najstrožjo kazen, kar je bil bržkone prelomni trenutek na srečanju, ki bi Celjanom, če bi dobili dvoboj s ciperskim Pafosom, najverjetneje že zagotovil nastop v play-offu Konferenčne lige.

Razočaranje v taboru varovancev Alberta Riere je bilo ogromno, v zadnjem krogu ligaškega dela pa celjske nogometaše čaka še obračun s predstavnikom iz Walesa New Saints. "Spet nismo izkoristili svojih priložnosti. Po drugi strani smo dobili dva zelo poceni zadetka, ne morem reči iz dveh priložnosti, saj to sploh nista bili. To so naše težave v zadnjem času. Žal mi je, ker je bila to tekma, na kateri bi morali iztržiti več. Upam, da nam na koncu ne bo žal tega," je za Val 202 povedal glavni osmoljenec obračuna na Cipru Mark Zabukovnik.