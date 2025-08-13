'Pričakujemo, da bodo šli Švicarji od prve minuti brezglavo'

Slovenska nogometna prvoligaša Olimpija iz Ljubljane in Celje bosta v četrtek igrala povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij konferenčne lige. Če Ljubljančane za napredovanje čaka še veliko dela, pa so si Celjani preboj v zadnji kvalifikacijski krog praktično zagotovili že prejšnji teden z visoko zmago proti Luganu.

Izbranci Alberta Riere so v četrtek v Thunu navdušili s predstavo. Precej bogatejši švicarski prvoligaš Lugano ni bil dorasel razigrani zasedbi slovenskega pokalnega prvaka. Že v prvem polčasu je slednja Švicarjem zabila dva zadetka, v drugem pa dokončala izjemno delo za 5:0. Med strelce so se vpisali Franko Kovačević, ki je zadel dvakrat z bele pike in je na skupno šestih tekmah v tej sezoni dosegel že deset golov, po enkrat pa so bili uspešni Danijel Šturm, Mark Zabukovnik in Mario Kvesić.

Albert Riera FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Čaka nas zelo pomembnih 90 minut v Celju, da si izborimo napredovanje v 'play-off' kvalifikacij. Moja želja je, da bi na tekmo prišli tudi navijači Maribora, Olimpije, Radomelj, Domžal, Mure ... Pot Celja v Evropi je pot celotne Slovenije," je za klubsko spletno stran povedal Riera.

"V Evropi moramo biti vsi, ki imamo radi slovenski nogomet, kot eno. Potrebujemo 'dvanajstega nogometaša', saj ko slovenskemu klubu uspe karkoli doseči v Evropi, ima nekaj od tega vsak slovenski klub, posledično njegovi navijači," je dodal španski strateg, ki je ekipo v prejšnji sezoni popeljal do četrtfinala konferenčne lige.

Andrej Kotnik FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Ko vidimo, kako težko se je prebiti skozi kvalifikacije, da to lanskemu četrtfinalu še dodatno težo. To je zgodovinski dosežek, ki ga bo zares težko kadarkoli ponoviti," je še povedal in poudaril, da so v Celju zgradili ekipo na slovenskih temeljih in nogometašem omogočili odskok na višjo raven. Riera je še navrgel, da so tudi letos večino okrepitev poiskali v slovenskih klubih.