'Pričakujemo, da bodo šli Švicarji od prve minuti brezglavo'

Izbranci Alberta Riere so v četrtek v Thunu navdušili s predstavo. Precej bogatejši švicarski prvoligaš Lugano ni bil dorasel razigrani zasedbi slovenskega pokalnega prvaka. Že v prvem polčasu je slednja Švicarjem zabila dva zadetka, v drugem pa dokončala izjemno delo za 5:0. Med strelce so se vpisali Franko Kovačević, ki je zadel dvakrat z bele pike in je na skupno šestih tekmah v tej sezoni dosegel že deset golov, po enkrat pa so bili uspešni Danijel Šturm, Mark Zabukovnik in Mario Kvesić.
"Čaka nas zelo pomembnih 90 minut v Celju, da si izborimo napredovanje v 'play-off' kvalifikacij. Moja želja je, da bi na tekmo prišli tudi navijači Maribora, Olimpije, Radomelj, Domžal, Mure ... Pot Celja v Evropi je pot celotne Slovenije," je za klubsko spletno stran povedal Riera.
"V Evropi moramo biti vsi, ki imamo radi slovenski nogomet, kot eno. Potrebujemo 'dvanajstega nogometaša', saj ko slovenskemu klubu uspe karkoli doseči v Evropi, ima nekaj od tega vsak slovenski klub, posledično njegovi navijači," je dodal španski strateg, ki je ekipo v prejšnji sezoni popeljal do četrtfinala konferenčne lige.
"Ko vidimo, kako težko se je prebiti skozi kvalifikacije, da to lanskemu četrtfinalu še dodatno težo. To je zgodovinski dosežek, ki ga bo zares težko kadarkoli ponoviti," je še povedal in poudaril, da so v Celju zgradili ekipo na slovenskih temeljih in nogometašem omogočili odskok na višjo raven. Riera je še navrgel, da so tudi letos večino okrepitev poiskali v slovenskih klubih.
Od slovenskih novincev so v Celju že pustili določen pečat Gašper Vodeb, Šturm, Žan Luk Leban, Andrej Kotnik in Darko Hrka. Ti bodo s soigralci v četrtek ob 20.00 svojim navijačem poskusili pričarati še en lep večer, v katerem bodo z enim očesom pogledovali tudi proti naslednjemu tekmecu, zmagovalcu obračuna med Banikom Ostravo in dunajsko Austrio. Prvo tekmo je dobil Banik s 4:3.
V vsakem primeru Celjane v zadnjem krogu čaka težak in bogatejši tekmec, povsem drugače pa je pri Olimpiji. Ljubljančani pa morajo najprej prestati vroče gostovanje v Albaniji, kjer bodo ob 21.00 začeli tekmo proti albanskemu prvaku Egnatii.
