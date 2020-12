Predsednik Barcelone odkrito: Za Neymarja ni denarja

Neymar Jr. in Messi sta se znašla tudi na naslovnici osrednjega francoskega športnega dnevnika L'Equipe, kjer so zapisali, da je Brazilec začel "trgovati sam". Možnost, da bi spet oblekel dres Barcelone, ocenjujejo kot "utopično", seveda pa je v tem trenutku veliko bližje uresničitvi prihod Messija v Pariz, sploh glede na to, da se bo lahko že čez slab mesec začel pogajati z morebitnimi novimi delodajalci. Pogodba se mu z Barco izteče junija 2021.