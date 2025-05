Začeli prenovo stoženske zelenice

Dela izvaja družba VBT iz Mengša, ki je javnemu zavodu Šport Ljubljana ponudila, da vsa naročena dela opravi za ceno nekaj manj kot 1,8 milijona evrov. Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, ki upravlja z občinskimi parkirnimi mest pod športnim parkom v Stožicah, je na svoji spletni strani uporabnike parkirišč opozorilo, da bo v času prenove zelenice v parkirni hiši veliko tovornih in delovnih vozil. Dodali so, da bodo dela potekala tako podnevi kot tudi ponoči, zato uporabnike parkirne hiše prosijo za potrpljenje in naj upoštevajo navodila izvajalcev del.

Letošnji državni prvak Olimpija in mestni tekmec Bravo bosta prihodnjo nogometno sezono domače tekme igrala v Stožicah. Bravo bo namreč moral začasno zapustiti domačo zelenico na stadionu Žak, saj bo Mestna občina Ljubljana predvidoma junija začela gradnjo Atletskega centra Ljubljana, ki bo nadomestil dotrajano športno infrastrukturo na območju Žaka.