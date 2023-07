Začenja se največje svetovno prvenstvo za nogometašice v zgodovini

Dva naslova ima Nemčija, ki je bila najboljša v letih 2003 in 2007. Edini preostali reprezentanci z zmago na SP sta še Norveška (1995) in Japonska (2011).

Američanke bodo skušale v Avstraliji in na Novi Zelandiji slaviti še tretjič zapovrstjo, potem ko so bile najboljše pred štirimi leti v Franciji ter pred osmimi v Kanadi. Skupaj imajo štiri naslove. Dobile so tudi prvi mundial na Kitajskem leta 1991 in osem let kasneje v domovini.

Prvenstvo v Avstraliji in na Novi Zelandiji bo deveto po vrsti in rekordno po denarnem skladu (98,2 milijona evrov) ter številu nastopajočih reprezentanc. Teh bo prvič v zgodovini 32, razdeljene pa bodo v osem skupin. Ta del bo potekal do 3. avgusta, nato pa bodo na vrsti izločilni boji od osmine finala naprej. Finale bo 20. avgusta gostil Sydney.

Na stavnicah najvišje kotirajo Američanke pred Angležinjami, Nemkami, Špankami, Francozinjami in domačinkami Avstralkami. V širšem krogu kandidatk za visoka mesta so še Švedinje, Nizozemke, Kanadčanke, Brazilke, Japonke in Norvežanke.