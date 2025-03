Začenja se sojenje obtoženim za smrt Maradone

Obtožencem grozi od osem do 25 let zapora. Obtoženi so nevrokirurg Leopold Luque, psihiater Agustina Cosachova, psiholog Carlos Diaz, zdravstveni koordinator Nancy Forlini, koordinator za medicinske sestre Mariano Perroni, klinični zdravnik Pedro Pablo Di Spagna in medicinski brat Ricardo Almiron. Zdravniško poročilo iz leta 2021 je namreč pokazalo, da je bilo zdravljenje Maradone "neustrezno, pomanjkljivo in nepremišljeno", kar je vodilo v "dolgotrajno obdobje agonije", ki je trajalo več ur, preden so legendarnega nogometaša našli mrtvega.