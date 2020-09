Začetek Bundeslige tudi z gledalci, v prodajo do 20 odstotkov vstopnic

Pri DFL, ki bdi nad nemškim ligaškim tekmovanjem, so se že avgusta dogovorili glede ukrepov, ki bi na stadione dovolili povratek navijačev. Vsi obiskovalci bodo morali predložiti osebne podatke za primer sledenja novim okužbam, vsak klub pa je pripravil za svoje mesto specifične higienske koncepte, ki vključujejo ukrepe za preprečitev širjenja okužb na stadionih in na poti do stadionov. Omenjene ukrepe morajo pred odprtjem vrat stadionov potrditi tudi lokalne zdravstvene oblasti.

Sporočilo 'ultras' navijačev Gladbacha: To nima niti najmanjše zveze z navijaško kulturo

Več kot 10.000 navijačev je spremljalo ponedeljkovo tekmo nemškega pokala med Dynamom iz Dresdna in Hamburgerjem SV (4:1), 300 pa jih je spremljalo poraz tretjeligaša MSV Duisburg z Borussio Dortmund (0:5). Po poročanju ESPNtako imenovani "ultras" navijači ne bodo na prvih obračunih ne bodo prisotni. Oglasili so se "ultrasi" Borussie Mönchengladbacha, ki so v izjavi za javnost zapisali, da razumejo potrebo po postopnem vračanju gledalcev na tribune, a dodali, da "obisk stadiona pod tem higienskim protokolom nima niti najmanjše zveze s tistim, kar razumemo kot navijaška kultura".

Nemška 1. Bundesliga se je 16. maja vrnila kot prva izmed največjih evropskih ligaških tekmovanj, ki so bila sredi marca prekinjena kmalu po razglasitvi pandemije. Državni naslov je prepričljivo še tridesetič v klubski zgodovini osvojil münchenski Bayern, ki je uspehom v minuli sezoni dodal še nemški pokalni naslov in za drugo trojno krono v zgodovini kluba še zmago v Ligi prvakov. Bavarci bodo odigrali tudi prvo tekmo nove sezone v petek proti Schalkeju 04.