Začetek iz nočne more: 'Moramo se ponastaviti in gledati naprej'

Začelo se je že v 24. sekundi, ko je Riccardo Calafiori Arsenal popeljal v vodstvo. "Hitro smo prejeli zadetek, ampak mislim, da je bila naša reakcija nato zelo dobra. Pri izidu 1:0 smo imeli kar nekaj priložnosti za izenačenje, a nismo bili dovolj natančni. Potem pa so zadeli še drugič, kar nas je spravilo v neugoden položaj," je potek tekme komentiral naslednik Pepa Guardiole na klopi Manchester Cityja.
Navijače meščanov je zmotilo dejstvo, da so bili njihovi ljubljenci večji del tekme v podrejenem položaju, kar se v preteklosti ni dogajalo ravno pogosto. Po golu za 3:0 na začetku drugega polčasa smo do konca spremljali brezidejne napade Cityja, ki pričakovano niso obrodili sadov. "To je le začetek. Veliko stvari lahko izboljšamo. Zdaj se moramo ponastaviti in začeti gledati naprej," Enzo Maresca ni zganjal panike po porazu v Cardiffu.
V drugem polčasu je priložnost dočakal Jack Grealish, na katerega Guardiola lani ni računal. Izkušeni Anglež tudi tokrat ni navdušil in vse bolj se zdi, da si bo po posoji v Everton zdaj moral poiskati novega stalnega delodajalca. "Prestopni rok je še odprt, bomo videli, kaj se bo zgodilo," je bil na vprašanje o Grealishevi prihodnosti skrivnosten Maresca.
Omejena minutaža za prvokategornike
Italijanski strokovnjak je začel s skoraj vsemi najboljšimi nogometaši, a je hitro na klop povlekel Jeremyja Dokuja, Nica O'Reillyja, Erlinga Haalanda in Elliota Andersona. Za vsemi je dolgo poletje, ko so se s svojimi reprezentancami mudili na svetovnem prvenstvu. "Načrt je bil, da dobijo 45 minut, morda eno uro. Vse zamenjave so bile načrtovane že prej," je svojo odločitev pojasnil Maresca, ki ga v prihodnjih dneh čaka ogromno dela, če se bo želel s Cityjem že v prvi sezoni boriti za naslov prvaka.
Če mu to ne bo uspelo, bo njegova služba hitro ogrožena. City premierligaško sezono začenja v nedeljo, ko bo gostil Bournemouth.
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