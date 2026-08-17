Začetek iz nočne more: 'Moramo se ponastaviti in gledati naprej'

Začelo se je že v 24. sekundi, ko je Riccardo Calafiori Arsenal popeljal v vodstvo. "Hitro smo prejeli zadetek, ampak mislim, da je bila naša reakcija nato zelo dobra. Pri izidu 1:0 smo imeli kar nekaj priložnosti za izenačenje, a nismo bili dovolj natančni. Potem pa so zadeli še drugič, kar nas je spravilo v neugoden položaj," je potek tekme komentiral naslednik Pepa Guardiole na klopi Manchester Cityja.

Navijače meščanov je zmotilo dejstvo, da so bili njihovi ljubljenci večji del tekme v podrejenem položaju, kar se v preteklosti ni dogajalo ravno pogosto. Po golu za 3:0 na začetku drugega polčasa smo do konca spremljali brezidejne napade Cityja, ki pričakovano niso obrodili sadov. "To je le začetek. Veliko stvari lahko izboljšamo. Zdaj se moramo ponastaviti in začeti gledati naprej," Enzo Maresca ni zganjal panike po porazu v Cardiffu.