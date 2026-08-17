Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Začetek iz nočne more: 'Moramo se ponastaviti in gledati naprej'

Cardiff, 17. 08. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Enzo Maresca

Enzo Maresca bo svojo prvo uradno tekmo v vlogi glavnega trenerja Manchester Cityja skušal čim prej pozabiti. Arsenal je bil v superpokalnem obračunu boljši s 3:0. Navijači topničarjev so Italijanu med tekmo večkrat vzklikali, da bo že zjutraj odpuščen. To se seveda ni zgodilo, a vendar je obračun v Walesu pokazal, da je City trenutno daleč od prave forme.

Začelo se je že v 24. sekundi, ko je Riccardo Calafiori Arsenal popeljal v vodstvo. "Hitro smo prejeli zadetek, ampak mislim, da je bila naša reakcija nato zelo dobra. Pri izidu 1:0 smo imeli kar nekaj priložnosti za izenačenje, a nismo bili dovolj natančni. Potem pa so zadeli še drugič, kar nas je spravilo v neugoden položaj," je potek tekme komentiral naslednik Pepa Guardiole na klopi Manchester Cityja.

Navijače meščanov je zmotilo dejstvo, da so bili njihovi ljubljenci večji del tekme v podrejenem položaju, kar se v preteklosti ni dogajalo ravno pogosto. Po golu za 3:0 na začetku drugega polčasa smo do konca spremljali brezidejne napade Cityja, ki pričakovano niso obrodili sadov. "To je le začetek. Veliko stvari lahko izboljšamo. Zdaj se moramo ponastaviti in začeti gledati naprej," Enzo Maresca ni zganjal panike po porazu v Cardiffu.

Jack Grealish ni navdušil.
Jack Grealish ni navdušil.
FOTO: Profimedia

V drugem polčasu je priložnost dočakal Jack Grealish, na katerega Guardiola lani ni računal. Izkušeni Anglež tudi tokrat ni navdušil in vse bolj se zdi, da si bo po posoji v Everton zdaj moral poiskati novega stalnega delodajalca. "Prestopni rok je še odprt, bomo videli, kaj se bo zgodilo," je bil na vprašanje o Grealishevi prihodnosti skrivnosten Maresca.

Preberi še Arteta Maresci pokazal, da ga čaka ogromno dela

Omejena minutaža za prvokategornike

Italijanski strokovnjak je začel s skoraj vsemi najboljšimi nogometaši, a je hitro na klop povlekel Jeremyja Dokuja, Nica O'Reillyja, Erlinga Haalanda in Elliota Andersona. Za vsemi je dolgo poletje, ko so se s svojimi reprezentancami mudili na svetovnem prvenstvu. "Načrt je bil, da dobijo 45 minut, morda eno uro. Vse zamenjave so bile načrtovane že prej," je svojo odločitev pojasnil Maresca, ki ga v prihodnjih dneh čaka ogromno dela, če se bo želel s Cityjem že v prvi sezoni boriti za naslov prvaka.

Če mu to ne bo uspelo, bo njegova služba hitro ogrožena. City premierligaško sezono začenja v nedeljo, ko bo gostil Bournemouth.

nogomet arsenal manchester city enzo maresca

PSG ostal brez francoskega superpokala

24ur.com Arteta: Neverjetno je že to, da se s Cityjem enakovredno borimo za naslov
24ur.com Guardiola: 'Igrali smo veliko bolje kot v finalu, ničesar ne obžalujem'
24ur.com Vse na enem mestu: Arsenal do remija, Real nadigral City
24ur.com V taboru Interja o topničarjih z izbranimi besedami: 'Gre za najboljšo ekipo v Evropi'
24ur.com Vse na enem mestu: veliki preobrat Sportinga, PSG in Real suvereno naprej
24ur.com Roma zadala boleč poraz Interju, se Barceloni lahko smeji?
24ur.com Meščani po drami ostajajo stoodstotni, Liverpool do preobrata pri srakah
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Algoritemsko starševstvo: ko družbena omrežja začnejo določati, česa se starši bojijo
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
Hči Michaela Jacksona o odraščanju v slavni družini: televizijo so gledali na prav poseben način
Hči Michaela Jacksona o odraščanju v slavni družini: televizijo so gledali na prav poseben način
Vrtec in neskončni prehladi: kako lahko matični mleček podpre otrokovo odpornost?
Vrtec in neskončni prehladi: kako lahko matični mleček podpre otrokovo odpornost?
zadovoljna
Portal
Je to jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile vse?
Dnevni horoskop: Za eno znamenje se ljubezen razvija lepo, a počasi
Dnevni horoskop: Za eno znamenje se ljubezen razvija lepo, a počasi
Kodri brez življenja: 3 koraki za obnovo, ki jih priporoča slovenski frizer
Kodri brez življenja: 3 koraki za obnovo, ki jih priporoča slovenski frizer
Tri otroke je odpeljala na ulico svojega otroštva - tako so se odzvali
Tri otroke je odpeljala na ulico svojega otroštva - tako so se odzvali
vizita
Portal
Visok LDL holesterol: tveganje za srce in celotno telo
Nepričakovan vzrok za bolečino med lopaticami
Nepričakovan vzrok za bolečino med lopaticami
Povezava med vidom in demenco: na kaj moramo biti pozorni
Povezava med vidom in demenco: na kaj moramo biti pozorni
Zakaj pred menstruacijo čutimo neustavljivo lakoto?
Zakaj pred menstruacijo čutimo neustavljivo lakoto?
cekin
Portal
Morda ste že leta premalo plačani
Brez diplome do odlične plače: To so dela prihodnosti, kjer diploma ni najpomembnejša
Brez diplome do odlične plače: To so dela prihodnosti, kjer diploma ni najpomembnejša
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
moskisvet
Portal
Ga imate pogosto na krožniku? Strokovnjaki opozarjajo na vpliv tega mesa na črevesje
'Bil je mrtev pijan': Richard Burton je za vlogo Tita dobil milijon
'Bil je mrtev pijan': Richard Burton je za vlogo Tita dobil milijon
Pasivno sedenje pred televizijo: Zakaj so moški bolj ogroženi?
Pasivno sedenje pred televizijo: Zakaj so moški bolj ogroženi?
Ideja za poletno branje: Kako je majhna človeška vrsta osvojila svet
Ideja za poletno branje: Kako je majhna človeška vrsta osvojila svet
dominvrt
Portal
Kako se znebiti slaka – in zakaj ga včasih ne bi smeli odstraniti
Kako učinkovito skriti kable ob stenskem televizorju
Kako učinkovito skriti kable ob stenskem televizorju
Iz umazane rudniške stavbe ustvarili dom, ki jemlje dih
Iz umazane rudniške stavbe ustvarili dom, ki jemlje dih
Kako očistiti plastične stole? Ta preprost trik jim povrne sijaj
Kako očistiti plastične stole? Ta preprost trik jim povrne sijaj
okusno
Portal
Če zvečer pogosto postanete lačni, poskusite to preprosto kombinacijo
Kaj skuhati 'na hitro': 8 poletnih receptov naših bralcev, ki rešijo kosilo med tednom
Kaj skuhati 'na hitro': 8 poletnih receptov naših bralcev, ki rešijo kosilo med tednom
Preprost recept italijanske none za božanske poletne testenine z bučkami
Preprost recept italijanske none za božanske poletne testenine z bučkami
Najboljše poletne jedi, ki jih lahko jeste kar iz hladilnika
Najboljše poletne jedi, ki jih lahko jeste kar iz hladilnika
voyo
Portal
Cvetje v jeseni
Morilka z OnlyFansa
Morilka z OnlyFansa
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Všečkana
Všečkana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897