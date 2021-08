Začetek Manchester Uniteda: Varane predstavljen, Leeds suvereno premagan

Obe okrepitvi nista bili del prve postave, ki je močno spominjala na moštvo, ki je lasnko sezono Premier lige končala na drugem mestu. Poškodovanega Marcusa Rashforda in Urugvajca, ki je trenutno v karanteni Edinsona Cavanija je v konici napada zamenjal veliki up moštva iz Manchestra Mason Greenwood .

Fernandes je v 30 .minuti prvega polčasa United popeljal v vodstvo. Po podaji Scotta McTominayja , je Pogba žogo odlično podaljšal do Fernandesa, ki se je znašel sam pred vratarjem Illan Meslierom . Ta je Portugalčev strel uspel obraniti, ampak žoga je kljub temu svojo pot zaključila v mreži Leedsa. Prvi polčas se je končal z izidom 1:0 za domačine.

Na današnji prvi tekmi se je izkazal kreativni in tehnično prefinjen Francoz Pogba, ki je asistiral kar pri štirih od petih golov rdečih vragov ter izenačil tovrstni rekordni dosežek na angleških tleh Dennisa Bergkampa , Joseja Antonia Reyesa , Cesca Fabregasa , Emmanuela Adebayorja , Santija Cazorle , Dušana Tadića in Harryja Kana .

Leeds je hitro odgovoril, ampak zaman

Izkušeni argentinski strateg na klopi Leedsa Marcelo Bielsa, je med polčasom očitno svojo ekipo uspešno motiviral, saj so drugi polčas začeli zelo uspešno. V 48. minuti je namreč desni bočni branilec Leedsa, Luke Ayling pogumno stopil v sredino igrišča in še bolj pogumno ustrelil proti vratom Davida De Gee, ki je bil nemočen. Izid pa ni bil dolgo izenačen. Paul Pogba je znova čaral v 52. minuti, ko je s čudovito podajo ob stranski črti na levi strani igrišča zaposlil Greenwooda, ki je v slogu največjih mojstrov hitro pospešil proti gostujočim vratom in z natančnim nizkim strelom žogo poslal mimo nemočnega Meslierja.

A Francoz se tu ni ustavil, saj je do konca tekme uspešno pripravil priložnosti še Fernadesu, ki je zadel v 60. minuti in Fredu, ki je postavil končni rezultat v 68. minuti. Vmes je Lindelof z dolgo žogo iz osrčja domače obrambe lepo zaposlil Fernandesa, ki je žogo neusmiljeno poslal mimo francoskega vratarja. Navijači kluba iz Manchestera bodo upali, da bodo njihovi ljubljenci še bolj uspešni, ko se novi okrepitvi popolnoma vključita v igro Uniteda.