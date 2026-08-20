Začetek nove ere na premierligaških zelenicah

V evropskih tekmovanjih bo v letošnji sezoni nastopalo kar devet angleških klubov. V najelitnejšem tekmovanju se bodo za lovoriko potegovali Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa in Liverpool. Bournemouth, Sunderland in Crystal Palace bodo igrali v evropski ligi, v konferenčni ligi pa bo angleški predstavnik Brighton. Slovenski ljubitelji nogometa bodo še posebej spremljali nastope Benjamina Šeška in Jake Bijola. Šeško bo z Unitedom v prvem krogu gostoval pri novincu Hull City, Bijolov Leeds pa bo sezono odprl na gostovanju pri Nottingham Forestu.

Arsenal se je v minuli sezoni po 21 letih ponovno razveselil lovorike.za prvaka FOTO: Profimedia

Šeško in Bijol pred začetkom sezone pod drobnogledom

Benjamin Šeško zaradi poškodbe goleni ni igral vse od začetka maja. Zaradi zdravstvenih težav je izpustil zaključek lanske sezone, julijsko reprezentančno akcijo in tudi pripravljalne obračune Uniteda. V klubu glede njegovega trenutnega zdravstvenega stanja niso razkrili prav veliko podrobnosti, znano je le, da si prizadevajo, da bi bil slovenski napadalec v uvodu v sezono na razpolago trenerju rdečih vragov Michaelu Carricku. Šeško je bil v minuli sezoni po nekoliko skromnejšem začetku v svoji premierni premierligaški sezoni deležen številnih kritik, vendar je v nadaljevanju sezone močno dvignil formo in sezono končal pri 12 zadetkih v vseh tekmovanjih. Tudi Jaka Bijol je imel pred začetkom nove sezone nekaj zdravstvenih težav. V začetku avgusta je prejel neprijeten udarec v koleno, zaradi česar je izpustil tudi nekaj pripravljalnih obračunov. V zadnjih dveh obračunih pred uvodom v sezono se je slovenski branilec vrnil v kader, trener Daniel Farke pa mu je namenil tudi nekaj igralnega časa.

Šeško in Bijol se bosta v letošnji sezoni prvič srečala 18. oktobra. FOTO: Profimedia

Arsenal brani naslov, City v novo obdobje

Arsenal bo v novo sezono vstopil kot branilec naslova. Londončani so prvič po letu 2004 postali angleški prvaki, zdaj pa jih čaka nov izziv – naslov želijo obdržati v svojih rokah. To jim ni uspelo že od sezone 1934/35. Velika šesterica bo letos doživela precej sprememb. Manchester City bo vodil Enzo Maresca, Liverpool Andoni Iraola, Chelsea pa Xabi Alonso. Manchester United in Tottenham bosta nadaljevala z Michaelom Carrickom oziroma Robertom De Zerbijem, ki sta na svoja položaja prišla že med lansko sezono.

Pep Guardiola se je po desetih sezonah poslovil od Citya. FOTO: AP

Največ vprašanj bo zagotovo povezanih z Manchester Cityjem. Po desetih izjemno uspešnih letih se je poslovil Pep Guardiola, ki je z angleškim klubom osvojil kar 20 lovorik. City je poleg tega ostal tudi brez Rodrija, dobitnika zlate žoge za leto 2024 in enega ključnih členov ekipe. Prvi vtis po porazu z Arsenalom, ko je bilo 0:3 v angleškem superpokalu, zato ni bil najbolj spodbuden. Nova sezona bo tako pokazala, ali lahko Manchester City tudi brez Guardiole ostane v samem vrhu angleškega nogometa.

Nova pravila za manj zavlačevanja

Sezona 2026/27 prinaša tudi več pomembnih sprememb nogometnih pravil. Premier liga želi predvsem omejiti zavlačevanje in poskrbeti za hitrejši potek tekem. Nogometaš, ki bo zaradi poškodbe deležen zdravniške pomoči na igrišču, bo moral po novem igrišče zapustiti za najmanj 60 sekund. Doslej je veljala 30-sekundna omejitev. Več nadzora bo tudi pri izvajanju avtov in udarcev vratarjev. Sodniki bodo merili čas, petsekundna prekoračitev pa lahko prinese spremembo posesti oziroma kot za nasprotno ekipo.

O VAR sistemu bo tudi v letošnji sezoni zagotovo veliko govora. FOTO: Profimedia

Spremenjena so tudi pravila pri menjavah. Igralec, ki zapušča igrišče, bo imel za to največ deset sekund. Če bo čas prekoračil, bo moral njegov klub na vstop novega igralca počakati še dodatno minuto. Posebna novost velja za poškodbe vratarjev. Če bo igra prekinjena zaradi poškodbe vratarja, bo imel trener deset sekund časa, da določi igralca v polju, ki bo po nadaljevanju igre moral zapustiti igrišče za najmanj eno minuto. Če trener tega ne bo storil, bo moral igrišče zapustiti kapetan ekipe.

Uvodni krog že prinaša zanimive obračune