Svetli način
Nogomet

Začetek sezone: Šeško proti Arsenalu, Bijol z Evertonom

Manchester, 15. 08. 2025 11.44 | Posodobljeno pred eno minuto

A.M.
Čakanja je konec, nova sezona angleškega prvenstva je tukaj. Letos bomo imeli Slovenci med otoško elito kar dva predstavnika – Benjamin Šeško je okrepil Manchester United, Jaka Bijol pa Leeds United. Pred obema je zahteven debi.

Lani so prvenstvo osvojili nogometaši Liverpoola. Kdo bo prvak letos?
Lani so prvenstvo osvojili nogometaši Liverpoola. Kdo bo prvak letos? FOTO: AP

Novo sezono na Otoku bosta v petkovem večernem terminu otvorila aktualni prvak Liverpool in Bournemouth. Redsi so pripeljali število odmevnih okrepitev, pridružili so se Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez in Jeremie Frimpong, zadnja velika tarča Liverpoola pa je Alexander Isak.

V soboto je na sporedu pet tekem. Aston Villa se bo udarila z Newcastlom, igrala pa bosta še dva angleška velikana – Tottenham bo gostil Burnley, nogometaši Manchester Cityja pa sezono odprli na stadionu Wolverhamptona. Nedelja prinaša derbi kroga, ki bo imel močan slovenski pridih.

V Premier ligi je od Slovencev nazadnje igral Jon Gorenc Stanković, ki je v sezoni 2018/19 v najkonkurenčnejšem državnem prvenstvu na svetu za Huddersfield zbral 11 nastopov. Pred njim so tam zaigrali še Haris Vučkić (Newcastle), Robert Koren (West Brom, Hull City), Aleksander Rodić (Portsmouth), Milenko Ačimović (Tottenham) in Aleš Križan (Barnsley).

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško FOTO: Global Game Media

Manchester United bo sezono začel z domačo tekmo proti Arsenalu, po vsej verjetnosti pa bomo na obračunu kroga dočakali težko pričakovan debi Benjamina Šeška. 22-letni slovenski reprezentančni napadalec je pred tednom dni postal najdražji letošnji nakup rdečih vragov, v napadu pa mu bosta družbo delala še dva novinca, Bryan Mbeumo in Matheus Cunha.

Šeška in soigralce čaka težka preizkušnja, saj jim bo nasproti stala ena najboljših angleških ekip v zadnjih letih. Tudi Arsenal je poleti pripeljal tri odmevne okrepitve. V London se je preselil Martin Zubimendi, prišla pa sta še stroj za zadetke Viktor Gyokeres in krilni napadalec Noni Madueke.

Jaka Bijol je v dresu Leedsa odigral že tri pripravljalne tekme.
Jaka Bijol je v dresu Leedsa odigral že tri pripravljalne tekme. FOTO: Profimedia

Zadnja tekma kroga bo odigrana na stadionu Elland Road, ki je po novem dom Jake Bijola. 26-letni branilec, ki je v svoji karieri že 63-krat oblekel slovenski reprezentančni dres, je k povratniku med angleško elito prestopil iz Udineseja, v prvem krogu pa ga čaka obračun z Evertonom.

nogomet premier liga benjamin šeško jaka bijol prvi krog
