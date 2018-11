Začetek 'smrtonosnega' partnerstva? Icardi in Dybala končno zadela za 'gavče'

Že nekaj časa Mauro Icardiin Paulo Dybalaposlušata kritike, da v dresu z državnim grbom ne prikažeta predstav, zaradi katerih sta postala strah in trepet v italijanski Serie A. Iz tedna v teden redno zabijata za Inter in Juventus in sta nočna mora nasprotnih obramb, ko pa oblečeta argentinski dres, nista tako nevarna in smrtonosna pred golom nasprotnikov. Njuna forma, ko igrata za domovino, je celo tako slaba, da do včeraj še nobeden ni zabil gola. Druga tekma z reprezentanco Mehike, pa je spremenila vse to. V Mendozi je domača zasedba povedla že po vsega dveh minutah, ko je dolgo podajo Erica Lameleodlično sprejel Icardi, se otresel dveh branilcev ter hladnokrvno zadel za vodstvom domačinov. To so goli, kakršne zabija v dresuInterja, sedaj pa se je vpisal tudi med strelce za člansko reprezentanco svoje domovine. Za ta dosežek je sicer potreboval zgolj osem tekem, a je treba povedati, da je nastope nabiral zelo poredko, potem ko se mu je marsikateri argentinski selektor odpovedal. Pod vodstvom Joreja Sampaolijatako ni odpotoval na mundial v Rusiji, Argentina pa je v osmini finala izpadla proti kasnejšim svetovnim prvakom Francozom.

"Ta gol je tisto, kar mi je manjkalo. Končno sem ga dosegel in res sem vesel. Navdušen sem, saj sem čakal na ta trenutek, o katerem smo se veliko pogovarjali. To, da napadalec ne dosega golov, je nekaj zelo grdega. Upam, da bom nadaljeval v takšni formi in za svojo državo dosegel še številne gole,"je po drugi zmagi Argentine nad Mehiko v le nekaj dneh povedal presrečni Icardi.