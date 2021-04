Začetek sodnega procesa v pornografski 'aferi Metzelder'

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so na telefonu 40-letnega Christopha Metzelderja, leta 2002 svetovnega podprvaka z nemško reprezentanco, preiskovalci našli 297 datotek s spolno vsebino, v katerih so predstavljeni otroci ali najstniki.

"Zaveda se, kaj je storil. Ve, da da se lahko temu reče napaka, ve, da bo moral prevzeti odgovornost," je za RTLdejal Metzelderjev odvetnik Ulrich Sommer, ki pravi, da njegov varovanec opravlja terapijo, da bi se pozdravil odvisnosti od pornografije, vseeno pa ga ne ocenjuje kot pedofila.

Metzelder, branilec, ki je zbral 47 nastopov za nemško reprezentanco, poleg Reala pa je igral tudi za Borussio Dortmund, je kariero končal leta 2014. Nazadnje je deloval kot strokovni komentator na televiziji Sky, kjer so ga septembra 2019 zaradi obtožb odpustili. Od leta 2006 vodi fundacijo za podporo socialno ogroženim otrokom po vsej Nemčiji. Sojenje naj bi trajalo do 10. maja, če bodo Metzelderja obsodili, mu grozi zaporna kazen od treh mesecev do petih let.