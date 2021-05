Začetek sojenja odgovornim za smrt nekdanjega napadalca Aston Ville

Dalian Atkinson je med letoma 1985 in 1997 igral med drugim za Manchester City, Aston Villo, Ipswich Town, Sheffield Wednesday, Real Sociedad in Fenerbahče. Kot je bilo možno slišati na torkovi uvodni obravnavi s strani tožilstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP, je temnopolti Atkinson umrl, potem ko je "jezni" policist vanj trikrat ustrelil s paralizatorjem in ga vsaj dvakrat brcnil v glavo, ko je že bil onesposobljen in je ležal negibno na tleh.

Tožilstvo je omenjeno dejanje opredelilo kot umor oziroma alternativno uboj. Policist Benjamin Monkzanika umor oziroma uboj Atkinsona. Obdolžena je tudi policistka Mary Ellen Bettley-Smith, ki naj bi večkrat udarila pokojnega s policijsko palico, ko je že ležal nepremično na tleh, ter se prav tako zagovarja za nedolžno.

Paralizator v uporabi kar 33 sekund

Tožilka Alexandra Healytrdi, da je bil Atkinson za predolgih 33 sekund podvržen paralizatorju, kar je več kot šestkrat od standardne petsekundne faze. Na sodišču je povedala, da se je nogometaš, ki je imel resne zdravstvene težave, vključno z odpovedjo ledvic, premaknil proti policistom, potem ko so jih poklicali na kraj domnevne kršitve javnega reda in miru v kraju Telford. Vanj so trikrat ustrelili s paralizatorjem, ko je bil na tleh, pa je prejel vsaj še dve brci z nogo v čelo, udarca pa sta bila tako močna, da sta pustila odtisa na dveh ločenih predelih Atkinsonovega čela.

Incident se je zgodil 15. avgusta 2016 pred hišo Atkinsonovega očeta, potem ko so sosedje prijavili, da se je Atkinson čudno obnašal in kričal na ulici ter trdil, da je odrešenik. Tožilstvo trdi, da je bil Atkinson žrtev nezakonitega napada, potem ko je bil proti njemu tretjič uporabljen paralizator.

"Upravičeni so bili uporabiti razumno silo, da bi se branili ali zaščitili drugega,"je dejala Healyjeva. Tožilstvo ne kritizira ravnanja policistov pred tretjo sprožitvijo paralizatorja. Potem ko je bil Atkinson popolnoma onesposobljen, živčno-mišično, in je padel na tla, tožilstvo trdi, da ni bilo smiselno še 33 sekund držati sprožilca paralizatorja.