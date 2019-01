Začetek sojenja: Turanu grozi več kot 12-letna zaporna kazen

Na sodišču v Carigradu se bo v sredo začel proces proti turškemu nogometnemu reprezentantu in nekdanjemu igralcu Atletica in Barcelone Ardi Turanu. Zvezdniku, ki trenutno igra pri Basaksehiru, očitajo kar nekaj kaznivih dejanj, povezanih s pretepom v nočnem klubu, zato mu grozi kazen od najmanj treh do največ 12 let in pol zapora.

Nekdanji turški reprezentant Arda Turan (desno) je v domovini poskrbel za velik škandal. FOTO: AP Arda Turan se je lani v enem od nočnih klubov sporekel z znanim turškim pevcem Berkayem Sahinomzaradi ženske, ki je po poročanju turških medijev v zvezi s pevcem. Njo naj bi Turan nadlegoval, kar je povzročilo spor in poznejši obračun s Sahinom, posledica katerega je bil zlomljen nos pevca. Turana je tožilstvo obtožilo spolnega nadlegovanja, povzročitve težkih telesnih poškodb, nezakonitega nošenja orožja in povzročitve panike. Po pretepu v nočnem klubu je namreč sledil bizaren niz dogodkov, ko je Turan obiskal bolnišnico, kjer so Sahina oskrbeli zaradi zlomljenega nosu, in pevca rotil za odpuščanje ter mu pri tem ponudil svojo pištolo in rekel, naj ga kar ustreli.