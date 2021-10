Zadetek Mbappeja za zmago Francije v ligi narodov

V drugem delu je imela pobudo španska izbrana vrsta, vseeno pa jo je v 64. minuti le nekaj centimetrov rešilo pred zaostankom, ko je po lepi francoski akciji Theo Hernandez zadel prečko. Še v isti minuti pa je obrambi Francije ušel Mikel Oyarzabal in z natančnim strelom z levico premagal Huga Llorisa .

Francozi so dvoboj odprli bolj odločno, a so Španci hitro vzpostavili ravnotežje. Kljub temu veliko dogajanja v obeh kazenskih prostorih ni bilo, o taktičnem pristopu pa priča tudi podatek o le treh strelih proti vratom v prvem polčasu.

Le slabi dve minuti kasneje pa je Francija izenačila. Spet so kombinirali po levi strani, z roba kazenskega prostora pa je zelo natančno meril Karim Benzema za izenačenje. Svetovnim prvakom se je nato le minuto po izenačenju ponudila priložnost za popoln preobrat, a je Mbappe z lobom meril malce previsoko.

Zadetek Špancev je prebudil Francoze, ki so si v drugem delu drugega polčasa priigrali več priložnosti, v 81. minuti pa povedli prek Mbappeja, čeprav je bil po posnetku sodeč ob oddaji žoge Hernandeza v prepovedanem položaju, a se v sobi za VAR niso oglasili.

Z nekaj svežimi močmi na zelenici je nato Španija skušala priti do izenačenja in podaljška. Najbližje pa sta bila v 88. minuti Oyarzabal in rezervist Yeremi Pino v peti minuti sodnikovega dodatka, a je bil Lloris z odličnimi obrambama na mestu.