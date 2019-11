Mojstrovina Susa dovolj za zmago Milana nad Spalom

Nogometaši Milana so po dveh neuspelih poizkusih le prišli do nove zmage v Serie A. Rdeče-črni so bili doma z 1:0 boljši od Spala, za katerega je vseh 90 minut odigral Jasmin Kurtić. Milan ima po desetih krogih v italijanskem prvenstvu 13 točk in trenutno zaseda deseto pozicijo.

Edini zadetek na srečanju smo videli v 63. minuti, ko je s prostega strela v polno meril Suso. Španec je letos pod hudim udarom kritik, zato mu je gol, ki se je kasneje izkazal za odločilnega, prišel še kako prav. To je bila obenem sploh prva zmaga Stefana Piolijana trenerski klopi Milančanov. Serie a, izid:

Milan - SPAL 1:0 (0:0)

Suso 63. lestvica serie a