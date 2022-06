Zadeva Superliga julija na sodišču Evropske unije

"V Uefi lahko potrdimo, da nas je Sodišče Evropske unije obvestilo, da bo obravnava v njeni zadevi potekala 11. in 12. julija," je za AFP v petek povedal tiskovni predstavnik Uefe.

Odpadniško superligo je 12 klubov zagnalo lani aprila, a je ta hitro propadla zaradi nasprotovanja navijačev, zvez in tudi politike.

Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Milan, Inter in Atletico Madrid so hitro odstopili od projekta, ko je ideja o superligi povzročila veliko ogorčenje navijačev in drugih klubov.

Pri projektu pa so še vztrajali trije klubi ustanovitelji, Real Madrid, Barcelona in Juventus.

Evropska nogometna zveza (Uefa) je zagrozila s sankcijami proti ustanoviteljem tega zaprtega tekmovanja po vzoru profesionalnih lig v Severni Ameriki, kot so NBA, NHL, MLS.