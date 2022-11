Zadnja Messijeva priložnost, da se za vedno otrese avre Diega Maradone

Bo Lionel Messi (do)končno razblinil dvome o tem, kdo je najboljši vseh časov? Kljub vsem zadetkom, lovorikam in rekordnim sedmim zlatim žogam nad njim še vedno bdi duh Diega Armanda Maradone, ki je z Argentino osvojil svetovno prvenstvo. Messi ga še ni. V Katarju bo verjetno imel zadnjo priložnost.

Bo Lionel Messi Argentino prvič po 36 letih in Diegu Maradoni popeljal na svetovni nogometni prestol?

Po mnenju stavnic so finalisti izpred osmih let drugi favoriti za naslov prvaka, tik za svojimi večnimi rivali iz Brazilije. Razlogov za optimizem je v Argentini na pretek. Lani poleti so s slavjem na Copi Americi prekinili kar 28 let dolgo reprezentančno sušo brez lovorik, v Katar pa se bodo podali z neverjetnim nizom 35 tekem brez poraza. Nazadnje so jih poleti 2019 ugnali prav Brazilci. Zmaga na južnoameriškem prvenstvu Lionelu Messiju ni prinesla zgolj prve reprezentančne lovorike v karieri, temveč je z njegovih ramen odnesla ogromno pritiska. Tisti, ki jim 35-letnik ni najbolj pri srcu, so ob primerjavah z Diegom Armandom Maradono vedno poudarjali, da Messiju manjka odmeven uspeh v belo-modrem dresu. "Copa America? Že prav, ampak Maradona je osvojil svetovno prvenstvo," se tolažijo od lanskega poletja. Zato je jasno, kako zelo bo PSG-jev zvezdnik motiviran, da na svojem (najverjetneje) zadnjem mundialu kritikom zapre usta. Argentinski navijači se nadejajo, da bosta dodatna motivacija in manjši pritisk dobitna kombinacija. A za uspeh na največjem odru, ki ga nogomet lahko ponudi, samo Lionel Messi ne bo dovolj. Tega se dobro zaveda tudi selektor Lionel Scaloni, ki mu je uspelo sestaviti homogeno zasedbo, v kateri ni svojeglavih posameznikov. V sistemu 4-2-3-1 je vse podrejeno Messijevemu prostemu gibanju po terenu, kar od ostalih terja več obrambne pozornosti. Zaenkrat se je ta načrt izkazal za zadetek v polno. Ne verjamete? Na zadnjih 14 tekmah so Argentinci prejeli vsega dva zadetka.

Lionel Scaloni je poskrbel, da se v napadu vse vrti okoli devet let mlajšega soimenjaka. Ostali so to očitno dobro sprejeli. Argentinski mediji namreč pišejo, da je kemija v reprezentanci najboljša po letu 1986, ko je Argentina slavila svoj zadnji naslov svetovnega prvaka.

Prednost: Kot pri praktično vseh argentinskih generacijah je glavna kakovost zdajšnje širok nabor napadalnih velemojstrov. Po drugi strani pa je prav to vedno znova in znova porajalo isto vprašanje: kako pripraviti taktični načrt, v katerega bodo vključeni vsi največji zvezdniki? Prejšnji selektorji odgovora nanj niso našli, Scaloni ga, kot vse kaže, je. Četudi bosta zato Paulo Dybala in Alejandro Gomez začenjala na klopi. Slabost: V reprezentančnem nogometu ekipe zaradi pomanjkanja skupnih priprav niso tako uigrane kot na klubski ravni. Zato so prekinitve še toliko bolj pomembne. Argentina pa – razen osrednjih branilcev Nicolasa Otamendija in Cristiana Romera – nima izrazito dobrih skakalcev. Naj omenimo še odsotnost poškodovanega Giovanija Lo Celsa, čigar tehnično znanje in obrambno vnemo bo Scaloni sredi igrišča težko nadomestil.

V finalu SP 2014 v Braziliji je Nemčija po podaljških slavila z 1:0. Lionel Messi je kljub temu osvojil naslov najboljšega igralca turnirja.

Glavni zvezdnik: Bo v peto šlo rado? Lionel Messi je argentinski voz najdlje privlekel pred osmimi leti, ko so mu veselje v finalu preprečili Nemci. Po zadržani lanski sezoni, zanj prvi izven Barcelone, je letos znova takšen, kot smo ga poznali. 12 golov in 14 asistenc na 19 tekmah za PSG v tej sezoni potrjuje, da je sposoben narediti še zadnji korak, ki mu manjka v neverjetni karieri.

Argentina se bo v skupini C 22. novembra najprej pomerila s Savdsko Arabijo, naslednjo soboto jo čaka obračun z Mehiko, za konec pa še spopad s Poljaki 30. novembra. V osmini finala se skupina C križa s skupino D, v kateri so Danska, Francija, Tunizija in Avstralija.

Bojijo se, da ... bi se ponovile težave s prejšnjih prvenstev. Tisti napadalci, ki so začenjali, niso upravičili pričakovanj. Ostali pa so bili preveč nezadovoljni s svojimi vlogami, da bi s klopi prinesli dodano vrednost. Trenutno se vendarle zdi, da se vsi še kako dobro zavedajo, da bo to zadnje Messijevo prvenstvo. Priložnost, ob kateri bi osebne interese veljalo postaviti v drugi plan. Presenetiti bi znal ... Cristian Romero. Napad zmaguje tekme, obramba osvaja naslove, pravijo. 24-letni osrednji branilec londonskega Tottenhama s svojo brezkompromisnostjo in odločnostjo daje ritem obrambi in je eden glavnih razlogov, da Argentina sila redko prejema zadetke. Zaradi poškodb je v tej sezoni sicer izpustil že osem tekem, a bo skoraj zagotovo nared že za prvo tekmo skupinskega dela.

Cristian Romero (s številko 13) je srce in duša nepopustljive argentinske obrambe.

Seznam 26 nogometašev Argentine, vpoklicanih za SP v Katarju: Vratarji: Franco Armani (River Plate), Emi Martínez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Villarreal). Branilci: Marcos Acuna (Sevilla), Juan Foyth (Villarreal), Lisandro Martinez (Manchester United), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Nicolás Otamendi (Benfica), German Pezzella (Real Betis), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Tagliafico (Lyon). Vezisti: Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Enzo Fernandez (Benfica), Alejandro Gomez (Sevilla), Alexis Mac Allister (Brighton), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Leandro Paredes (Juventus), Guido Rodriguez (Real Betis). Napadalci: Julian Alvarez (Manchester City), JoaquIn Correa (Inter Milan), Paulo Dybala (Roma), Angel Di Maria (Juventus), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Lautaro Martinez (Inter Milan), Lionel Messi (Paris Saint-Germain).