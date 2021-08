Zadnja ponudba Reala za Mbappeja: 170 milijonov evrov plus 10 variabilnih

Potem ko so Parižani gladko zavrnili prvo ponudbo Real Madrida (in prek medijev poslali sporočilo, da za francoski dragulj želijo več kot 200 milijonov evrov), je Florentino Perez pripravil novo ofenzivo na tako želeno okrepitev. Prvotni ponudbi je dodal deset milijonov evrov ter še dodatnih deset variabilnih milijonov (vezanih na Mbappejev uspeh pri Realu). Vse skupaj je potrdil tudi ugledni italijanski novinar Fabrizio Romano, ki velja za človeka s preverjenimi informacijami.

Videli bomo, ali bosta obe strani našli skupni jezik pri (ne)prestopu Kyliana Mbappeja, ki je po pisanju vselej dobro obveščenih španskih medijev vsem v klubu že povedal, da ne želi ostati v Parizu niti da ne bo podaljšal pogodbe s klubom, ki je v tem poletju v svojih vrstah pozdravil velikega zvezdnika Lionela Messija. Mbappe bo po pisanju AS-a, v kolikor PSG ne bo sprejel Realove ponudbe, počakal na iztek pogodbe, in čez leto dni v Real prestopil kot prosti igralec. To pa pomeni, da bo PSG ostal brez odškodnine. Že tako se zdi 170 milijonov evrov neverjetna številka za nogometaša, ki ima s klubom le še eno leto pogodbe. A nesramno bogati Parižani, ki jih vodijo katarski šejki, imajo na denar drugačen pogled ...

Če gre verjeti besedam, ki jih je predsednik kluba Nasser Al-Khelaifi dal za BeIn Sports, potem niti te ponudbe Parižani ne bodo sprejeli. "Bil sem zelo jasen, mi smo bili zelo jasni. Stališče kluba je zelo jasno. Ne bomo ga spreminjali niti ponavljali," je v četrtek pozno popoldne zabrusil predsednik PSG-ja.