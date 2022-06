Zadnja potnica na svetovno prvenstvo je Kostarika

Znanih je vseh 32 potnic na svetovno prvenstvo, ki bo novembra in decembra potekalo v Katarju. Kot zadnja si je nastop na mundialu zagotovila Kostarika, ki je na zadnji play-off tekmi z minimalnih 1:0 premagala Novo Zelandijo. Tekmo je že v tretji minuti srečanja odločil nekdanji član Arsenala Joel Campbell in tako Kostariki zagotovil že tretji zaporedni nastop na svetovnem prvenstvu.

Kostaričani so povedi že v tretji minuti srečanja, ko je nizek predložek Jewisona Bennette v vostvo pretvoril Joel Campbell. Po prejetem zadetku je bila Nova Zelandija podjetnejša in v 40. minuti se jim je pritisk obrestoval. Matthew Garbett je podal, Newcastlov napadalec Chris Wood pa je premagal Keylorja Navasa. A veselje 'Kivijev' je bilo kratkotrajno, saj so sodniki ob pregledu videoposnetka odločili, da je Garbett storil prekršek nad Oscarjem Duartejem.

Ob polčasu je selektor Kostarike Luis Fernando Suarez Guzman opravil kar tri menjave, igra pa se bistveno ni spremenila. Še naprej so imeli žogo večinom v nogah Novozelandci, ki so več tudi streljali na nasprotnikova vrata. Žoga ni in ni hotela v gol, delo pa so si v 69. minuti še otežili, saj je Kosta Barbarouses, ki je v igro vstopil le nekaj minut prejel, prejel rdeč karton.

Kostarika bo tako igrala na tretjem zaporednem svetovnem prvenstvu, nazadnje se jim na mundial ni uspelo uvrstiti leta 2010, ko je na svojem zadnjem SP igrala prav Nova Zelandija. Najdlje so Kostaričani prišli leta 2014, ko so morali v četrtfinalu šele po enajstmetrovkah premoč priznati Nizozemcem. Sedaj so znane tudi vse skupine letošnjega svetovnega prvenstva, ki bo med 21. novembrom in 18. decembrom potekalo v Katarju. Kostarika bo v skupini E igrala s Španijo, Nemčijo in Japonsko.