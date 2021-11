Tavares iskreno pred izidom biografije: Zaradi alkohola in diskotek nisem uspel v Braziliji

Najboljšemu strelcu v zgodovini slovenske nogometne lige Marcosu Tavaresu je do konca kariere ostala le še ena velika želja, zaigrati skupaj s svojim sinom. Legendarni 37-letni Brazilec je v tej sezoni sprejel vlogo mentorja mlajšim nogometašem Maribora, a si želi v spomladanskem delu še nekajkrat obleči vijoličasti dres. V kratkem pa bo izšla tudi njegova biografija, v kateri je tudi razkril temne plati svoje kariere. Tudi o alkoholu in diskotekah, ki so mu preprečile, da bi uspel v Braziliji.

