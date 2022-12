Zadnja tekma jesenskega dela pripadla Domžalčanom

Nogometaši Domžal so v 20. krogu Prve lige Telemach v gosteh premagali Muro z minimalnim 1:0. Zanje je bila to tretja zmaga zaporedoma, s katero so trenutno na petem mestu. S skoraj identičnim izkupičkom so šesti Sobočani (ekipi loči le en gol), ki že tretjo tekmo zapovrstjo niso dosegli zadetka. Mura je imela žogo več v posesti, toda Domžale so dobro preprečevale tekmečeve akcije, za nameček pa so same v prvem polčasu prek Andreja Đurića dosegle zmagoviti zadetek.

Sobočani so odločno začeli, zadeli tudi v peti minuti, vendar je bil Mirlind Daku v očitnem prepovedanem položaju. Mihael Klepač je v 12. minuti poskusil iz bližine, vendar je Ajdin Mulalić dobro posredoval, Daku je v 21. minuti zgrešil cilj, tako kot Žiga Kous v 27. 

Mirlind Daku je sicer zadel, a iz prepovedanega položaja, zato zadetek ni obveljal. FOTO: NŠ Mura 

So pa vmes tudi gosti nekajkrat opozorili nase, v 30. minuti pa tudi zadeli, ko je po podaji Žige Repasa iz kota z desne strani ter podaljšani žogi Christiana Schoissengeyrja iz bližine zadel Andrej Đurić. Vratar Mure Klemen Mihelak je ob tem prejel prvi zadetek po treh tekmah. V 38. minuti so gosti izpeljali novo nevarno akcijo, a sta se na koncu Ivan Durdov in Franko Kovačević zapletla. Sobočani so v uvodu drugega dela poskusili priti do izenačenja, toda v 54. minuti je na drugi strani Nikola Jovičević s strelom z razdalje za malo zgrešil cilj, tako kot Durdov v 59. minuti z desne strani kazenskega prostora. Domžalčani so se pozneje bolj branili in domačim, ki so večino časa prebili na gostujoči polovici, niso dovolili posebej nevarnih akcij. Martin Šroler je v 80. minuti grešil z 20 metrov, pozneje je domžalska obramba blokirala še nekaj poskusov gostiteljev in zadržala minimalno prednost za osmo zmago sezone. 

Mura že pred tekmo podaljšala z Balažicem 

Mura je sicer že pred tekmo podaljšala pogodbo z izkušenim branilcem Gregorjem Balažicem, ki je v Mursko Soboto prišel pred enim letom in odigral 23 tekem. Sodelovanje je podaljšal za eno leto. 

Prvenstvo se bo nadaljevalo februarja. 

Izidi, 20. krog: 

– sobota, 10. december: 
Bravo – Koper 0:1 (0:1) 

– nedelja, 11. december: 
CB24 Tabor Sežana – Olimpija 0:8 (0:2) 
Maribor – Gorica 2:1 (1:1) 
Kalcer Radomlje – Celje 0:3 (0:1) 

– ponedeljek, 12. december: 
Mura – Domžale 0:1 (0:1)