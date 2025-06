Polfinale in finale Eura do 21 let ter VN Nizozemske

Mladi angleški nogometaši, ki so v skupinskem delu igrali tudi proti slovenski izbrani vrsti, so v četrtfinalu naleteli na najtežjo možno oviro. Udarili so se s špansko reprezentanco, ki je veljala za favorita za končno slavje, in poskrbeli za presenečenje ter se z zmago s 3:1 uvrstili v polfinale.

MotoGP, VN Nizozemske (petek, 27. 6. – nedelja, 29. 6.)

Minuli vikend se je v italijanskem Mugellu, kot že večkrat v aktualni sezoni, vse vrtelo okoli Marca Marqueza , ki je znova gladko opravil s konkurenco. Najhirejši je bil tako v kvalifikacijah kot na obeh dirkah in si privozil 40 točk prednosti pred bratom Alexom Marquezom in kar 110 točk pred moštvenim kolegom Francescom Bagnaio . Mu lahko na Nizozemskem kdo pokvari načrte?

UEFA EURO U21 (finale, sobota, 28. 6. ob 20.45)

Kot že rečeno se bosta za prvo polfinalno vstopnico v sredo potegovali Anglija in Nizozemska, na drugem polfinalu pa se bosta pomerili Nemčija in Francija. Nemci so skupinski del sklenili stoodstotni, v četrtfinalu pa po podaljšku izločili Italijane. Francozi so za mesto v polfinalu premagali Dance. Katera reprezentanca bo osvojila evropsko prvenstvo do 21 let?