Zadnje tekme skupinskega dela bodo dale osem potnic v Katar

Po slabem mesecu dni je v nogometnem svetu ponovno čas za reprezentančni nogomet. Posebej zanimiv bo evropski kvalifikacijski cikel, kjer se bo v prihodnjih dneh Danski in Nemčiji pridružilo osem reprezentanc, ki bodo prejele vstopnico za svetovno prvenstvo, ki bo v Katarju prihodnje leto.

V skupini A sta si prvi dve mesti že zagotovili Srbija in Portugalska, ki sta si nabrali veliko prednost pred ostalimi reprezentancami. Srbija s 17 točkami trenutno zaseda prvo mesto, a je Portugalska, ki na drugem mestu zaostaja le za točko, odigrala tekmo manj, zato se lahko po devetem kvalifikacijskem krogu reprezentanci na vrhu skupine zamenjata. Ne glede na razplet portugalskega gostovanja na Irskem, bo tako o neposrednem potniku na svetovno prvenstvo odločala zadnja tekma zadnjega kroga, ko bo Portugalska gostila Srbijo. Prvi medsebojni obračun se je na beograjski Marakani končal z rezultatom 2:2, tekma pa bo ostala v spominu predvsem portugalskemu superzvezdniku Cristianu Ronaldu, saj so mu sodniki po sporni odločitvi (linijski sodnik je ocenil, da žoga ni prečkala črte, ki označuje zadetek) razveljavili zmagoviti zadetek v izdihljajih tekme.

icon-expand Cristiano Ronaldo ni mogel verjeti, da njegov zadetek ni bil priznan. FOTO: AP

V skupini B najbolje kaže Švedski, ki s 15 točkami vodi, ter Španiji, ki je s 13 točkami na drugem mestu. Tudi ti dve reprezentanci se bosta pomerili prav na zadnji tekmi, ko bodo svetovni prvaki iz leta 2010 gostili visokoleteče Švede na čelu z zimzelenim Zlatanom Ibrahimovićem. Prvo tekmo so s tesnih 2:1 dobili Švedi.

icon-expand Ibrahimović je bil vpoklican na prihajajoči tekmi z Gruzijo in Španijo FOTO: AP

22. Svetovno prvenstvo v nogometu bo potekalo čez skoraj natanko eno leto (med 21. novembrom in 18. decembrom) v Katarju. Za naziv najboljše reprezentance na svetu se bo pomerilo 32 reprezentanc, slovenske še tretjič zapored ne bo med njimi.

Na vrhu skupine C so s 14 točkami aktualni evropski prvaki Italijani ter njihovi severni sosedje Švicarji, ki se bodo bržkone za prvo mesto v skupini v Rimu udarili na prvi tekmi reprezentančnega ciklusa. Prva kvalifikacijska tekma teh dveh reprezentanc se je na začetku septembra končala brez zadetkov in brez zmagovalca, so pa Italijani s kar 3:0 porazili Švicarje v skupinskem delu letošnjega evropskega prvenstva. Aktualni svetovni prvaki Francozi v skupini D vodijo z 12 točkami in se bodo, če se izognejo porazu na tekmah proti Kazahstanu in Finski, neposredno uvrstili na svetovno prvenstvo. Za dodatne kvalifikacije pa se borijo še tri reprezentance: Ukrajina, ki ima 9 točk a tekmo več, Finska z osmimi in Bosna in Hercegovina s sedmimi točkami.

icon-expand Antoine Griezmann in Anthony Martial proti Ukrajini FOTO: AP

Reprezentanca Belgije, ki je na SP v Rusiji zasedla tretje mesto, v skupini E vodi s 16 točkami na kontu. Tako kot Francozom, tudi Belgijcem za neposredno kvalifikacijo zadostuje že, da zadnjih dveh tekem ne izgubi, v kolikor pa konec tedna premagajo Estonijo ali Vales ne premaga Belorusijo, pa bodo 'Rdeči vragi' že pred zadnjim krogom v rokah imeli vstopnico za Katar. Skupina F je ena izmed dveh skupin, v katerih je o neposrednem potniku na SP že odločeno. To je reprezentanca Danske, ki se je z osmimi zmagami na osmih tekmah kot edina ekipa z zaenkrat popolnim izkupičkom že uvrstila na turnir najboljših nogometnih reprezentanc. Za dodatne kvalifikacije se borita še Škotska in Izrael, a bolje kaže četi Steva Clarka, ki ima pred prvimi zasledovalci štiri točke prednosti.

icon-expand Reprezentanca Danske je edina 'popolna' v tem kvalifikacijskem ciklusu FOTO: AP

Nizozemska, Norveška in Turčija imajo v skupini G še možnosti, da si zagotovijo neposredno vstopnico na SP, Črna gora pa ohranja možnosti za dodatne kvalifikacije. Reprezentanca Nizozemske, čigar vodenje je že tretjič v karieri prevzel strateg Louis van Gaal, bo tekmo, ki bo bržkone odločala o prvem mestu in neposrednem potniku, odigrala čez dober teden dni na domačem terenu. V skupini H, kjer igra tudi neprepričljiva reprezentanca Slovenije, je o prvih dveh mestih že odločeno, saj sta si Rusija in hrvaška že priigrali dovolj veliko prednost pred reprezentancama Slovaške in Slovenije. Naši vzhodni sosedje bodo prav v zadnjem krogu na odločilni tekmi Ruse, pred tem pa bodo morali Hrvatje paziti, da se jim ne zalomi proti Malti in Rusi pa proti Cipru.

icon-expand Hrvatje so na zadnji tekmi remizirali s Slovaško FOTO: AP

Angliji se na vrhu skupine E že smeji, saj z 21 točkami vodijo pred Poljaki, ki so jih zbrali 17, v zadnjem krogu pa bodo igrali proti reprezentanci San Marina, kjer bi bilo kar koli drugega kot visoka zmaga Angležev, pravo presenečenje. Največ možnosti za uvrstitev v dodatne kvalifikacije imajo Poljaki, ki imajo dve točki prednosti pred Albanijo, a tudi Madžari s štirimi točkami zaostanka za Poljaki še niso povsem odpisani. Zadnja skupina evropskih kvalifikacij, skupina J, pa je prav tako že dala neposrednega potnika na svetovno prvenstvo, in sicer je to Nemčija. Nemški strateg Hans-Dieter Flick bo tako lahko zadnji dve kvalifikacijski tekmi izkoristil za piljenje forme in priložnost dal igralcem, ki so do sedaj za reprezentanco igrali manj, kot bi si želeli. Drugo mesto in dodatne kvalifikacije pa ostajajo v tej skupini široko odprte, saj si ga lahko zagotovijo še štiri reprezentance: Romunija, Severna Makedonija, Armenija in Islandija.