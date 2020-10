Zadnje Vrtnice presenetile vodilne Sežance, Celje znova na kolenih

Zadnjeuvrščena Gorica je v devetem krogu PLTS presenetila vodilno zasedbo Prve lige - Tabor Sežano. Gorica je slavila šele drugič v aktualni sezoni in z osmimi točkami ostaja zadnja, vodilni Sežanci, ki še naprej igrajo toplo-hladno (doma so dobili vseh pet obračunov, v gosteh prav vse štiri izgubili) ostajajo pri 15 točkah. Nova hladna prha za prvake: Koper premagal Celjane na Bonifiki.

icon-expand Etien Velikonja je že v prvem polčasu povišal na 2:0. FOTO: Jakob Batič

V Novi Gorici sta se srečali zadnjeuvrščena in vodilna ekipa v ligi. Če Sežanci na domačem igrišču še niso oddali točke, pa je povsem drugače na gostovanjih, kjer še niso osvojili točke. Po teh smernicah se je odvila tudi današnja tekma, ki so jo gostitelji v svoj prid nagnili že v prvem polčasu. Gorica je prišla do druge zmage, a ostaja zadnja, Tabor pa je po četrtem porazu še vedno vodilni, a mu tekmeci tesno sledijo. Domači nogometaši so že v uvodu tekme dali vedeti, da se bodo prvouvrščenim upirali precej bolj, kot kaže položaj na lestvici. V peti minuti je takoSemir Smajlagić z 18 metrov žogo poslal malo mimo gola, v 24. in 29. minuti pa so belo-modri tudi zadeli. Najprej je Smajlagić na robu kazenskega prostora na kratko podal na svojo desno doGorana Cvijanovića, ki je z natančnim strelom premagal Jana Koprivca, potem pa je še Etien Velikonja unovčil enajstmetrovko, ki so jo gosti zagrešili s prekrškom nad Nejcem Mevljo.

icon-expand Gordan Petrić je vpisal drugo zmago na klopi Gorice. FOTO: Jakob Batič

Gosti so na drugi strani sicer prišli do nekaj zaključnih strelov, še najnevarnejši pa je bil Mario Babić v 23. minuti, ko je sprožil z 20 metrov malce z desne in žogo poslal mimo nasprotne vratnice. V drugem polčasu je najprej v 53. minuti poskusil Velikonja, a je bil Koprivec na mestu, v isti minuti pa je na drugi strani Dominik Mihaljević sprožil v kazenskem prostoru, Adis Hodžić pa je žogo odbil z golove črte. V 56. minuti je poskusil tudi Djalo Aldair, ki pa je bil premalo natančen, tako kot Mihael Briški malce pozneje. V 60. minuti je na drugi strani neoviran z roba kazenskega prostora sprožil Matija Kavčič, a je žogo poslal čez prečko. Tabor je sicer pričakovano imel pobudo v teh trenutkih in iskal luknje v domači obrambi, nekajkrat sicer prišli do strelov, a so bili ti preslabi. Je pa dovolj dobrega oziroma zelo dobrega v 90. minuti sprožil z 20 metrov, ko je le ugnal domačega vratarja, a se je izkazalo, da je ta le kozmetično popravil končni izid. Prvaki Celjani ostajajo pri le devetih točkah

Nogometaši Kopra so v 9. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Celje s 3:0 (2:0). Tekmeca sta se v prvi ligi nazadnje merila v sezoni 2016/17. Statistika zadnjih bojev ni bila posebej na strani Kopra, ki je dobil le eno tekmo od zadnjih 12 medsebojnih s Celjem. Toda tokrat so izbranci Mirana Srebrniča po zaslugi Dareta Vršičaže v prvem polčasu prišli do zajetne prednosti proti branilcu naslova prvaka, ki je že tri zaporedne tekme brez zmage in je le na osmem mestu. Koper je na drugi strani niz neporaženosti podaljšal na štiri tekme in se je še bolj približal vodilnim ekipam.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Čeprav so Celjani celo nekoliko odločneje začeli tekmo, so domači povedli v 22. minuti. Maks Barišić je streljal z roba kazenskega prostora, Matjaž Rozman je žogo odbil, a le na nogo Dareta Vršiča, ki je iz bližine zadel za 1:0. V 26. minuti je imel Barišić novo veliko priložnost, takrat je streljal iz bližine z leve strani, Rozman pa se je izkazal. V polčasu brez obilice priložnosti pa so Koprčani v 42. minuti izpeljali protinapad, tega je najprej zaključil Nardin Mulahusejnović, Rozman je spet žogo odbil, znova pa je bil na pravem mestu Vršič in še drugič na tekmi zadel. Tik pred tem so sicer Celjani zahtevali najstrožjo kazen zaradi domnevnega igranja z roko enega koprskih nogometašev, a sodniki niso dosodili ničesar. Kmalu po začetku drugega dela je Žan Benedičič poskusil s 30 metrov, vendar je Ivan Vargić žogo brez posebnih težav odbil v kot. V 53. je Mulahusejnović z glavo poskusil pri Kopru, toda prešibko. V 54. minuti je na drugi strani Luka Kerin zadel le zunanji mreže, sicer pa Celjanom nikakor ni uspelo pripraviti posebej nevarne akcije. V 68. je sicer od daleč poskusil Adva Kadušić, a je bil tudi on nenatančen. Zato pa je bil natančen Nikola Krajinovićv 84. minuti, ko je po lepi Vršičevi podaji stekel v kazenski prostor gostov in nato žogo med nogama Matjaža Rozmana poslal v mrežo za 3:0. Prva liga, 9. krog:

ND Gorica - Tabor Sežana 2:1(2:0)

Cvijanović 24., Velikonja 29./11-m; Stančič 90. FC Koper - NK Celje 3:0(2:0)

Vršič 22., 42., Krajinović 84.