Zadnji dan prestopnega roka: City in Milan najbolj aktivna

Evropski nogometni klubi imajo dela poln dan, saj se ob polnoči zapre zimski prestopni rok. Športni direktorji, menedžerji in agenti se zato dogovarjajo za še zadnje morebitne okrepitve pred drugim delom sezone, v katerem se lomijo prvenstva in osvajajo lovorike. Zaenkrat je za največji prestop dneva poskrbel Manchester City, ki je za španskega vezista Nica Gonzaleza po poročanju Fabrizia Romana odštel 60 milijonov evrov.

Zadnji dan letošnjega zimskega prestopnega roka je odprla Aston Villa, ki se je okrepila z angleškim reprezentančnim napadalcem Marcusom Rashfordom. 27-letnik, ki se je znašel v nemilosti novega trenerja Rdečih vragov Rubena Amorima, je v Aston Villo odšel na posojo do konca sezone, a ga sedemkratni angleški prvaki lahko poleti odkupijo za 40 milijonov funtov oziroma približno 48 milijonov evrov. "Rad bi se zahvalil Manchester Unitedu in Aston Villi, da sta sklenila to posojo. Imel sem srečo, da se je zame zanimalo nekaj klubov, toda za Aston Villa sem se zlahka odločil. Občudujem način, kako igra to sezono, in trenerjeve ambicije. Želim samo igrati nogomet," je po prestopu Rashford zapisal na Instagramu.

A to ni edina okrepitev, ki jo je Villa v lovu na mesta, ki vodijo v Ligo prvakov, pripeljala na zadnji dan zimskega prestopnega roka. Do konca sezone bo njen dres nosil tudi nekdanji član Real Madrida Marco Asensio, ki se bo v Birmingham preselil kot posojen igralec PSG-ja. PSG je ob tem Fiorentini prodal mladega italijanskega vezista Chera Ndourja za 5 milijonov evrov in pravico do 50 odstotkov odškodnin pri njegovem naslednjem prestopu. Villo pa je medtem zapustil Kosta Nedeljkovič, ki bo do konca sezone kot posojen igralec igral za Leipzig, katerega člana sta tudi Slovenca Kevin Kampl in Benjamin Šeško. Leipzig, ki je ob tem Andreja Silvo posodil Werderju iz Brena, bo lahko 19-letnega srbskega branilca poleti odkupil za 15 milijonov evrov. "Vedel sem, da želim izkoristiti to priložnost, saj kot klub dajejo prednost mladim igralcem in jim dajejo priložnost za razvoj. Leto 2024 ni bilo najboljše leto zame, zato si želim pokazati, kaj zmorem," je za klubsko spletno stran dejal Nedeljković.

Za zaenkrat najdražji prestop dneva pa je poskrbel kdo drug kot Manchester City, ki je v svoje vrste zvabil nekdanjega vezista Barcelona Nica Gonzaleza. City je za vezista, ki je od julija 2023 igral za Porto odštel 60 milijonov evrov, kar pomeni, da so meščani v zimskem prestopnem roku zapravili že 210 milijonov evrov. 75 milijonov evrov so odšteli za Omarja Marmousha, 40 za Abdukodirja Khusanova, 37 pa za Vitorja Reisa.

V zimskem prestopnem roku je polno zaposlen tudi italijanski prvoligaš Milan, ki je po Kylu Walkerju in Nicoli Zalewskemu v svoje vrste zvabil še napadalca Santiaga Gimeneza. Triindvajsetletni mehiški reprezentant je podpisal pogodbo do poletja 2028 z možnostjo podaljšanja še za eno leto, Milan pa je zanj nizozemskemu Feyenoordu odštel približno 35 milijonov evrov, vključno z dodatki.

Poleg Gimenze pa so si rdeče-črni do konca sezone od Chelseaja izposodili še krilnega napadalca Joaa Felixa, za čigar usluge do konca sezone bodo londonskemu klubu odšteli približno šest milijonov evrov. Mesto v ekipi Sergia Conceicaa je moral novima okrepitvama odstopiti Noah Okafor, ki bo kariero nadaljeval pri Napoliju. Neapeljčani bodo za posojo do konca sezone zanj Milanu odšteli dva milijona evrov in ga bodo nato poleti lahko dokončno odkupili za še dodatnih 25 milijonov evrov.

Noah Okafor FOTO: AP icon-expand

25 milijonov evro je za novega napadalca odštel tudi angleški prvoligaš Brighton, ki je iz Nürnberga kupil Stefanosa Tzimasa. Grški napadalec bo dolgoročno zamenjal Evana Fergusona, ki se je odpravil na posojo v West Ham United. Obenem bo Nürnberg na 19-letnika lahko računal še do konca sezone, saj jim ga je Brighton, s katerim je Tzimas podpisal pogodbo do poletja leta 2030, odstopil za drugo polovico tega tekmovalnega obdobja. Tzimas je v tej sezoni za Nürnberg na 17 tekmah dosegel deset golov. Najdražji prestop v zgodovini druge nemške lige je sicer odhod Francoza Benjamina Pavarda poleti leta 2019 iz takratnega drugoligaša Stuttgarta v Bayern za 35 milijonov evrov. Nürnberg pa je zaslužil še s prodajo srednjega branilca Finna Jentscha, 18-letnika je namreč za 9,5 milijona evrov poslal v nemško prvo ligo k Stuttgartu. Slednji pa je 23-letnega francoskega branilca Anthonyja Rouaulta prodal francoskemu Rennesu za 13 milijonov evrov.