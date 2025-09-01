Donnarumma v Manchester City, Sancho blizu Aston Ville

Isak bo postal najdražji prestop v zgodovini Premier lige

Kot smo poročali bo Alexander Isak kariero nadaljeval pri Liverpoolu, ki bo zanj odštel okrog 150 milijonov. V Newcastlu so medtem že našli njegovi zamenjavi. Pred dnevi se je klubu pridružil Nick Woltemade (79 milijonov), blizu podpisa pa je tudi Yoane Wissa, za katerega naj bi odšteli okrog 63,5 milijona.