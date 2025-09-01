Donnarumma v Manchester City, Sancho blizu Aston Ville

Prestopni rok se v najmočnejših evropskih nogometnih ligah (Premier liga, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) konča danes ob 20. uri. Klubi bodo imeli nato dodatno dvourno obdobje, v katerem bodo lahko, če so pravočasno sprožili postopek prestopa, uredili zadnje formalnosti.
Bayer Leverkusen odpustil Erika ten Haga
Nizozemski trener Erik ten Hag je na klopi Leverkusna preživel le dva meseca oziroma tri tekme. Bayer je sezono začel z zmago v nemškem pokalu proti malčku Grossaspachu s 4:0, v prvenstvu pa najprej izgubil proti Hoffenheimu z 1:2, v soboto pa remiziral z Werder Bremnom (3:3).
Sancho na posojo v Aston Villo
Jadon Sancho bo letos očitno igral v dresu Aston Ville. Angleški krilni napadalec, sicer nogometaš Manchester Uniteda, je v minuli sezoni kot posojen nogometaš nosil dres Chelseaja, tudi v primeru letošnje selitve pa bo šlo za posojo.
Isak bo postal najdražji prestop v zgodovini Premier lige
Kot smo poročali bo Alexander Isak kariero nadaljeval pri Liverpoolu, ki bo zanj odštel okrog 150 milijonov. V Newcastlu so medtem že našli njegovi zamenjavi. Pred dnevi se je klubu pridružil Nick Woltemade (79 milijonov), blizu podpisa pa je tudi Yoane Wissa, za katerega naj bi odšteli okrog 63,5 milijona.
Donnarumma v City, Ederson v Fenerbahče
Italijanski vratar Gianluigi Donnarumma, ki je zadnja štiri leta branil barve PSG-ja, bo kariero nadaljeval pri Manchester Cityju. Do letošnje sezone prvi vratar sinje modrih Ederson se seli v Turčijo, kjer bo okrepil Fenerbahče.
