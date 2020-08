Zadnji dan v Serie A: Genoa obstala, Lecce Žana Majerja se seli v drugo ligo

Scenarij, po katerem bi Lecce obstal med elito, je bil jasen. Soigralci Žana Majerja bi morali doma nujno ugnati Parmo in obenem upati, da Genoa ne premaga Hellasa. A upanja za kaj takega je bilo hitro konec, saj je Genoa gostom iz Verone že v prvem delu natresla tri zadetke. Junak kluba iz pristaniškega mesta je bil Antonio Sanabria , ki je zabil prva dva gola. Rezultat polčasa in, kot se je kasneje izkazalo, tudi tekme je postavil Cristian Romero .

Na drugi strani se je Lecce že v 24. minuti znašel v zaostanku dveh zadetkov. Do konca prvega dela se je sicer uspel vrniti prekAntonina Baraka in Biagia Meccariella, a je bilo tedaj bolj ali manj že jasno, da rumeno-rdečim ne pomaga niti zmaga. Gostje iz Parme so podobno kot v prvem tudi v drugem kmalu povedli za dva gola, Lecce se je prek nekdanjega nogometaša GoriceGianluce Lapadule sicer še enkrat vrnil, a je bilo to tudi vse, kar so varovanci Fabia Liveranijazmogli.

Lecce se tako s 35 točkami poslavlja od Serie A, v drugi ligi pa bosta naslednjo sezono nastopala tudi predzadnja Brescia in zadnji Spal.