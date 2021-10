Betonski velikan pred svojim zadnjim evropskim finalom

Opraviti ga morajo skozi enega od 11 stolpov, ki so bili stadionu dodani ob zadnji veliki prenovi pred svetovnim prvenstvom leta 1990 in omogočajo dostop do tretjega obroča, dodanega prav za že omenjeni Mundial. Štirje nosilni stebri strehe na vsakem kotu stadiona so nekoliko višji. Navijač Milana in italijanske reprezentance Enrico nam je pred sredino tekmo Lige narodov pojasnil, da imajo ti stebri tudi velik simbolen pomen. Mimoidoče, predvsem igralce in navijače nasprotnih ekip, opozarjajo na nogometno veličino države in predvsem mesta Milano.

A zakaj ima San Siro oziroma Giuseppe Meazza, kot je bil kasneje preimenovan, med navijači v Milanu in Italiji tako kulten status? Najpreprostejša razlaga bi bila v njegovi velikosti. Gre za stadion z največjo kapaciteto v državi. Obenem ni bil zgrajen v tla, kot je to navada na nekaterih modernejših nogometnih objektih, temveč gredo tribune samo navzgor. Že hoja do drugega obroča terja slabih sto stopnic. Za vse, ki obračune spremljajo z najvišjega dela tribun, pa je vzpon do tja že pravi podvig.

Čeprav je bil San Siro na sredini tekmi Lige narodov med Italijo in Španijo lahko zaseden le polovično, ni deloval nič manj veličastno. Nekaj že mora biti na tem, da so ga pri reviji FourFourTwo uvrstili med pet najveličastnejših nogometnih objektov na svetu, pri Bleacher Reportu pa na četrto mesto med najbolj zastrašujočimi.

"To je simbol milanskega nogometa in njegovih uspehov," nam je ravno začel pojasnjevati, ko je vskočil njegov prijatelj Giovanni, ki mu srce bije za Inter: "Ko smo bili otroci, so nam starši pripovedovali o uspehih naših klubov in najboljših igralcih, ki so igrali zanje. Tu so igrala nekatera največja imena v zgodovini." In teh zares ni bilo malo, ogorčena rivala imata med seboj kar deset evropskih naslovov, Milan sedem in Inter tri. V vitrinah San Sira boste našli tudi 37 Scudettov, od tega je 19 obarvanih v črno-modre barve.

Še en pomemben dejavnik, zaradi katerega je San Siro tako priljubljen, je odlično vzdušje. Oba kluba imata izjemno glasni in številčni skupini organiziranih navijačev, tako imenovanih "ultrasov". Pri tem ne gre prezreti dejstva, da je zasnova stadiona daleč od tipične italijanske. Na Apeninskem polotoku so v prejšnjem stoletju stadioni z atletskimi stezami in več deset metrov oddaljenimi tribunami namreč rasli kot gobe po dežju. Na San Siru pa so obiskovalci zelo blizu dogajanja na zelenici, kar nedvomno pripomore k odličnemu vzdušju.