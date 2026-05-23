Nogomet

Real sezono sklenil z zmago, Barcelona s porazom

Ljubljana, 23. 05. 2026 23.40 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Dani Carvajal in David Alaba sta se čustveno poslovila od Real Madrida

Nogometaši Real Madrida so težavno sezono končali s prvenstveno zmago 4:2 proti Athleticu Bilbau v zadnji tekmi Alvara Arbeloe na trenerski klopi, prvak Barcelona pa je z 1:3 izgubila v Valencii, čeprav je na začetku z golom Roberta Lewandowskega, ki se je poslovil od katalonskega kluba, povedla.

FOTO: Profimedia

Poleg Ovieda, ki je bil odpisan že nekaj časa, se v ligo nižje selita Mallorca in Girona. Mallorca je v zadnjem krogu sicer premagala Oviedo, Girona pa remizirala z Elchejem, a jima drugi rezultati niso šli na roko. Girona je tako točko zaostala za trojko z enakim številom točk, to sestavljajo Mallorca, Levante in Osasuna, a je prva najslabša na medsebojnih tekmah.

FOTO: Profimedia

Celta Vigo si je zagotovila kvalifikacije za evropsko ligo z zmago 1:0 nad Sevillo, uvrstila se je na šesto mesto, Getafe pa je po zmagi 1:0 nad Osasuno sedmi, naslednjo sezono bo igral v konferenčni ligi.

* Izidi 38. kroga španskega prvenstva:

Celta - Sevilla 1:0 (0:0)

Alaves - Rayo Vallecano 1:2 (1:0)

Espanyol - Real Sociedad 1:1 (0:1)

Getafe - Osasuna 1:0 (0:0)

Girona - Elche 1:1 (0:1)

Mallorca - Real Oviedo 3:0 (1:0)

Betis - Levante 2:1 (1:1)

Real Madrid - Athletic Bilbao 4:2 (2:1)

Valencia - Barcelona 3:1 (0:0)

