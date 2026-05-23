Real sezono sklenil z zmago, Barcelona s porazom

Poleg Ovieda, ki je bil odpisan že nekaj časa, se v ligo nižje selita Mallorca in Girona. Mallorca je v zadnjem krogu sicer premagala Oviedo, Girona pa remizirala z Elchejem, a jima drugi rezultati niso šli na roko. Girona je tako točko zaostala za trojko z enakim številom točk, to sestavljajo Mallorca, Levante in Osasuna, a je prva najslabša na medsebojnih tekmah.
Celta Vigo si je zagotovila kvalifikacije za evropsko ligo z zmago 1:0 nad Sevillo, uvrstila se je na šesto mesto, Getafe pa je po zmagi 1:0 nad Osasuno sedmi, naslednjo sezono bo igral v konferenčni ligi.
* Izidi 38. kroga španskega prvenstva:
Celta - Sevilla 1:0 (0:0)
Alaves - Rayo Vallecano 1:2 (1:0)
Espanyol - Real Sociedad 1:1 (0:1)
Getafe - Osasuna 1:0 (0:0)
Girona - Elche 1:1 (0:1)
Mallorca - Real Oviedo 3:0 (1:0)
Betis - Levante 2:1 (1:1)
Real Madrid - Athletic Bilbao 4:2 (2:1)
Valencia - Barcelona 3:1 (0:0)
