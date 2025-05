Zadnji krog povsem v znaku boja za Ligo prvakov

Končano je angleško nogometno prvenstvo. Zadnji krog je bil še kako zanimiv v boju za Ligo prvakov. Poleg Liverpoola, Arsenala in Tottenhama so si nastop med elito zagotovili še Manchester City, Chelsea in Newcastle. Praznih rok sta ostala Nottingham Forest in Aston Villa, ki sta pred zadnjim krogom prav tako imela možnost vsaj za peto mesto in uvrstitev med evropsko elito.