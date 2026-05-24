Milan klonil proti Cagliariju in v Ligo prvakov poslal Como

Pred zadnjim krogom sta bila v boju za tretje in četrto mesto v najboljšem položaju Milan in Roma. Rimljani so ga izkoristili, z zmago 2:0 v gosteh proti predzadnji Veroni, pri kateri je Sandi Lovrić igral do 58. minute, so si zagotovili tretje mesto.

Hud spodrsljaj pa si je privoščil Milan, na domačem igrišču je z 1:2 izgubil proti Cagliariju in bo naslednje leto spet igral le evropsko ligo.

Njegovo darilo je namreč odprtih rok dočakal Como, ki je v gosteh s 4:1 ugnal Cremonese, ki je tekmo končal z le osmimi igralci, pri izidu 1:2 in dosojeni enajstmetrovki za tekmeca v 71. minuti si je prislužil kar tri rdeče kartone. Enajstmetrovko je realiziral Lucas Da Cunha , ki je nato dosegel še četrti gol za svojo ekipo.

Cremonese tako v boju za obstanek ni mogel več prehiteti Lecce, ta pa je za vsak slučaj vseeno vknjižil tri točke za obstoj v ligi, z 1:0 je ugnal Genovo.

Nekaj možnosti za ligo prvakov je imel tudi Juventus, ki se je meril z mestnim tekmecem Torinom. Zaradi navijaških spopadov, zaradi katerih je moralo nekaj ljudi poiskati zdravniško pomoč, se je tekma začela z uro zamude, pa tudi zmaga ne bi več mogla pomagati v boju za četrto mesto, saj mu niso šli na roko preostali rezultati.