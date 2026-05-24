Nogomet

Milan klonil proti Cagliariju in v Ligo prvakov poslal Como

Rim, 24. 05. 2026 23.16 pred 16 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA
Como v svoji drugi sezoni med italijansko elito do vstopnice za Ligo prvakov

Zadnji 38. krog italijanskega nogometnega prvenstva je odločal še v dveh potnikih v ligo prvakov in enemu v drugo ligo. Nastop med najboljšimi evropskimi klubi sta si poleg prvaka Interja in Napolija zagotovila Roma in Como, slednji je tudi pahnil v drugo ligo Cremonese, v boju za ligo prvakov pa sta praznih rok ostala Milan in Juventus.

Pred zadnjim krogom sta bila v boju za tretje in četrto mesto v najboljšem položaju Milan in Roma. Rimljani so ga izkoristili, z zmago 2:0 v gosteh proti predzadnji Veroni, pri kateri je Sandi Lovrić igral do 58. minute, so si zagotovili tretje mesto. 

Roma bo igrala v Ligi prvakov
FOTO: Profimedia


Hud spodrsljaj pa si je privoščil Milan, na domačem igrišču je z 1:2 izgubil proti Cagliariju in bo naslednje leto spet igral le evropsko ligo.

Milan doma doživel hladen tuš proti Cagliariju
FOTO: Profimedia

Njegovo darilo je namreč odprtih rok dočakal Como, ki je v gosteh s 4:1 ugnal Cremonese, ki je tekmo končal z le osmimi igralci, pri izidu 1:2 in dosojeni enajstmetrovki za tekmeca v 71. minuti si je prislužil kar tri rdeče kartone. Enajstmetrovko je realiziral Lucas Da Cunha, ki je nato dosegel še četrti gol za svojo ekipo.

Como v svoji drugi sezoni med italijansko elito do vstopnice za Ligo prvakov
FOTO: Profimedia

Cremonese tako v boju za obstanek ni mogel več prehiteti Lecce, ta pa je za vsak slučaj vseeno vknjižil tri točke za obstoj v ligi, z 1:0 je ugnal Genovo.

Nekaj možnosti za ligo prvakov je imel tudi Juventus, ki se je meril z mestnim tekmecem Torinom. Zaradi navijaških spopadov, zaradi katerih je moralo nekaj ljudi poiskati zdravniško pomoč, se je tekma začela z uro zamude, pa tudi zmaga ne bi več mogla pomagati v boju za četrto mesto, saj mu niso šli na roko preostali rezultati.

Juventus
FOTO: Profimedia

Tekma še ni končana, po polčasu Juventus vodi z 1:0, z zmago bi se sicer točkovno izenačil s Comom, a je slednji dobil obe medsebojni tekmi sezone.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

* Izidi 38. kroga Serie A:

Fiorentina - Atalanta 1:1 (1:0)
(Relja Obrić je bil na rezervni klopi Atalante)

Bologna - Inter 3:3 (2:1)
(Luka Topalović je igral od 81. minute in prispeval podajo za izenačujoči gol Interja za končnih 3:3)

Lazio - Pisa 2:1 (2:1)

Parma - Sassuolo 1:0 (0:0)

Napoli - Udinese 1:0 (1:0)

Milan - Cagliari 1:2 (1:1)

Cremonese - Como 1:4 (0:1)

Lecce - Genoa 1:0 (1:0)

Verona - Roma 0:2 (0:0)
(Sandi Lovrić je igral do 58. minute za Verono)

Torino - Juventus -:-

