Zadnji krog v Premier League: kdo še lahko upa na Ligo prvakov in kdo na obstanek

V nedeljo se bo zaključila aktualna premierligaška sezona. Čeprav je prvak znan že precej časa, bo 38. krog odločal o marsičem. Odprti sta še mesti, ki prinašata Ligo prvakov, na drugi strani tabele pa bomo spremljali troboj, po katerem se bosta dve ekipi preselili v nižji rang tekmovanja. V nadaljevanju bomo preverili, kakšne so računice posameznih ekip za uresničitev ciljev.

icon-expand Ole Gunnar Solskjaer je s svojimi varovanci pred zadnjim krogom v najboljšem položaju. FOTO: AP

Prva večja neznanka pred zadnjim krogom je, kdo si bo s tretjim oziroma četrtim mestom zagotovil nastopanje v Ligi prvakov. Za dve poziciji se bodo udarili Manchester United, Chelsea in Leicester. Stanje pred zadnjim krogom, v katerem bodo lisice v neposrednem obračunu gostile rdeče vrage, Chelsea pa se bo meril z Wolverhamptonom, je sledeče. 3. Manchester United (63 točk)

4. Chelsea (63 točk)

5. Leicester City (62 točk) Zadnji krog:

Leicester City – Manchester United

Chelsea – Wolverhampton Manchester United

Za trenutno tretji United je računica preprosta. Če ne izgubi, si zagotovi mesto med TOP 4. Če bi rdeči vragi izgubili, potem bi moral Wolverhamptonom v gosteh ugnati Chelsea, da bi četa Oleja Gunnarja Solskjaerja končala kot četrta. Lahko pa bi si na Old Traffordu Ligo prvakov zagotovili tudi z zmago v Evropski ligi. Chelsea

Četa Franka Lamparda za dokončno potrditev Lige prvakov potrebuje vsaj remi. Če bo proti volkom izgubila, jo lahko še vedno reši zmaga Uniteda. Če pa bo Chelsea izgubil in bi lisice ter vragi remizirali, bi končal na petem mestu. A tudi s tem upi modrih na Ligo prvakov ne bi bili povsem izgubljeni, saj so še vedno v igri za osvojitev evropske krone v tej sezoni. A možnosti za kaj takega so skoraj nične, saj so na prvi tekmi osmine finala doma visoko izgubili z Bayernom (0:3).

Če bosta Chelsea in Manchester United na zadnji dan prvenstva zabeležila enak rezultat, bodo vragi končali pred Londončani, saj imajo za kar 15 golov boljšo razliko v danih in prejetih zadetkih.

Leicester City

Tudi za lisice je stvar dokaj preprosta. Proti neposrednemu tekmecu si nikakor ne smejo privoščiti poraza. Če Leicester remizira, bo odvisen od Chelseaja oziroma bolje rečeno od Wolverhamptona, ki bi v tem primeru moral slaviti na Stamford Bridgeu, lisice pa bi zaključile četrte na račun boljše gol razlike. Če pa Leicester zmaga, si bo dokončno zagotovil mesto v Ligi prvakov. Čudež, po katerem četrto mesto ne bi bilo dovolj

Možen pa je tudi scenarij, ki je sicer zelo malo verjeten, po katerem četrto mesto ne bi bilo dovolj za uvrstitev v Ligo prvakov. Da do tega pride, morajo biti izpolnjeni trije pogoji. Chelsea mora končati kot peti, nato osvojiti Ligo prvakov, Wolverhampton pa mora slaviti naslov v Evropski ligi. Tako bi prihodnjo sezono med evropsko elito nastopala tri prvouvrščena moštva v Premier League ter Chelsea kot zmagovalec Lige prvakov in Wolverhampton ko zmagovalec Evropske lige.

icon-expand Nogometaši Wolverhamptona bodo na dvoboju s Chelseajem odločali o potnikih v Ligo prvakov, v mislih pa bodo imeli tudi Evropsko ligo, ki bi si jo z zmago dokončno zagotovili. FOTO: AP

Troboj za obstanek

Zadnjeuvrščeni Norwich že kar nekaj časa nima več možnosti za obstanek. Z minimalnimi ostaja živ 19. Bournemouth, varna pa nista niti 18. Watford in 17. Aston Villa. Stanje pred 38. krogom je pri dnu lestvice naslednje. 17. Aston Villa (34 točk)

18. Watford (34 točk)

19. Bournemouth (31 točk) Zadnji krog:

West Ham United – Aston Villa

Arsenal – Watford

Everton – Bournemouth Aston Villa

Levi so iz cone izpada skočili v zadnjem krogu, ko so doma ugnali Arsenal. V zadnjem krogu se podajajo v London k West Hamu, na gostovanjih pa so nazadnje slavili na novega leta dan. Za potrditev obstanka potrebujejo točko, če Watford ne premaga Arsenala, ali zmago, če bo tudi Watford na Emiratesu prišel do vseh treh točk. Watford

Klub iz predmestja Londona mora proti Arsenalu zbrati več točk, kot jih bo Villa proti West Hamu. Če omenjeni ekipi slavita, potem bo odločala gol razlika, ki je na strani Ville. Zato bi morali nogometaši Watforda slaviti z vsaj dvema zadetkoma razlike več nogometaši iz Birminghama. Bournemouth

V borbi za obstanek je najbolj preprosta računica Borunemoutha. Češnje morajo na Goodison Parku nujno ugnati Everton, ob tem pa upati, da bosta tako Villa kot Watford izgubila. Če se to ne bo zgodilo, bo petletne avanture češenj v Premier League konec.

icon-expand Aston Villa je bila praktično celotno sezono v coni izpada, pred zadnjim krogom pa ima vse v svojih rokah. FOTO: AP

Največ neznank za preboj v Evropsko ligo

Pred koncem so odprta tudi mesta, ki zagotavljajo nastopanje v Evropski ligi, a ker bo finalni obračun FA pokala med Chelseajem in Arsenalom odigran kasneje, še ni povsem znano, katero mesto bo kot zadnje še zagotavljalo Evropo. Če topničarji, ki so trenutno deseti, zmagajo finale, si bodo s tem zagotovili tudi Evropsko ligo, tako da sedmo mesto ne bo dovolj za Evropo. Če FA pokal dobi Chelsea, bosta peto- in šestouvrščeni napredovala v skupinski del Evropske lige, sedmo ekipo Premier League pa čakajo dodatne kvalifikacije, ki jih bo začela v drugem krogu. Šesti je zaenkrat Wolverhampton z 59 točkami, sedmi pa Tottenham z eno manj. Osmi Sheffield United ima za Spursi že prevelik zaostanek in tako ni več v boju za Evropo. Kot že omenjeno, volkove v zadnjem krogu čaka zahtevno gostovanje pri Chelseaju, četo Joseja Mourinha pa londonski derbi na Selhurst Parku pri Crystal Palaceu.

