Nogomet

Zadnji naj ugasne luč: Chelsea izgubil šestič zapored

London, 04. 05. 2026 18.35 pred 15 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Simon Valant
Chelsea

Chelsea je v 35. krogu angleškega prvenstva na Stamford Bridgeu z 1:3 izgubil proti Nottingham Forestu in poglobil krizo, ki že dolgo ne spominja več zgolj na slab niz, temveč na popoln razpad sezone. Londončani so izgubili še šesto ligaško tekmo zapored, kar se jim je nazadnje zgodilo leta 1993, na zadnjih šestih prvenstvenih obračunih pa so dosegli en sam zadetek. Nottingham Forest je na drugi strani z zlata vredno zmago naredil velik korak v boju za obstanek.

Katastrofalna forma Chelseaja
FOTO: Sofascore.com

Nottingham Forest je v London prišel z močno premešano zasedbo, saj goste v četrtek čaka še povratna tekma polfinala Evropske lige, a tudi brez nekaterih prvokategornikov je bil začetek zanje sanjski. Že v drugi minuti je za šok na Stamford Bridgeu poskrbel Taiwo Awoniyi, ki je izkoristil neodločnost domače obrambe in Forest popeljal v vodstvo.

Taiwo Awoniyi
FOTO: Profimedia

Chelsea se ni niti dobro pobral po prvem udarcu, ko je sledil drugi. Malo Gusto si je v kazenskem prostoru privoščil veliko neumnost, po posredovanju VAR-a pa je sodnik Anthony Taylor pokazal na belo točko. Odgovornost je prevzel Igor Jesus in hladnokrvno povišal na 0:2. Domači navijači so že takrat dobro razumeli, kaj jih čaka.

Igor Jesus
FOTO: Profimedia

Londončani so imeli še pred odmorom veliko priložnost za vrnitev v tekmo. Mladi Jesse Derry, ki je dočakal svoj prvenstveni debi, je priigral enajstmetrovko, a ob tem po trku prejel tudi hud udarec v glavo in igrišče zapustil na nosilih.

Najstrožjo kazen je izvedel Cole Palmer, toda njegov strel je ostal neizkoriščen. Palmer, lani obraz Chelseajevega optimizma, je letos vse bolj bleda senca igralca, ki je še pred kratkim sam držal londonski napad nad vodo.

Cole Palmer
FOTO: Profimedia

Če je Chelsea ob polčasu še upal, da lahko tekmo obrne, je Nottingham Forest v nadaljevanju razblinil še zadnje dvome. Awoniyi je z drugim zadetkom na tekmi povišal na 0:3 in poskrbel, da je bilo srečanje bolj ali manj odločeno, čeprav je bil tretji gol po tekmi deležen precej razprav zaradi morebitnega prepovedanega položaja.

Edini trenutek, ki je navijačem Chelseaja ponudil vsaj kanček nogometne lepote, je prišel v sodnikovem dodatku. Joao Pedro je z izjemnimi škarjicami dosegel častni zadetek za 1:3. 

Joao Pedro je dosegel prekrasen zadetek, ki pa je bil bolj slaba tolažba za domače.
FOTO: Profimedia

Brazilec je ena redkih svetlih točk Chelseajeve sezone in trenutno deluje kot eden redkih napadalnih nogometašev v modrem dresu, ki je sposoben igrati na najvišji ravni. Po dolgih letih iskanja pravega napadalnega obraza se zdi, da imajo na Stamford Bridgeu vsaj v njem igralca, okoli katerega bi lahko gradili boljši jutri.

A lep zadetek ne more zakriti širše slike. Chelsea je zdrsnil na deveto mesto, boj za šesto mesto, ki bi lahko ob določenih okoliščinah še prinašalo Ligo prvakov, pa je vse bolj oddaljen. Modri so še pred tedni pogledovali proti evropski eliti, zdaj pa se zdi, da se sezona spreminja v novo opozorilo, kako daleč je ameriški projekt na Stamford Bridgeu od stabilnosti.

Za Nottingham Forest ima zmaga povsem drugačen pomen. V boju za obstanek, ki ga bije predvsem s Tottenhamom in West Hamom, so tri točke iz Londona lahko neprecenljive.

Za Chelsea pa ostaja le grenka statistika: šest zaporednih ligaških porazov, en zadetek na šestih tekmah in občutek, da bi moral na Stamford Bridgeu nekdo resno preveriti, ali je luč še prižgana.

Premier liga, 35. krog, izidi:

Chelsea - Forest 0:3 (0:2)
Awoniyi 2., 52., Jesus 15./11m

Bournemouth – Crystal Palace 3:0 (2:0)
Lerma 10./ag., Kroupi 32./11m, Rayan 77.

Manchester United – Liverpool 3:2 (2:0)
Cunha 6., Šeško 14., Mainoo 77.; Szoboszlai 47., Gakpo 56.

Aston Villa – Tottenham 1:2 (0:2)
Buendia 90+6.; Gallagher 12., Richarlison 25.

Brentford - West Ham 3:0 (1:0)
Mavropanos 15./ag., Thiago 54./11m, Damsgaard 82.

Newcastle - Brighton 3:1 (2:0)
Osula 12., Burn 24., Barnes 90+5.; Hinshelwood 61.

Wolverhampton - Sunderland 1:1 (0:1)
Bueno 54.; Mukiele 17.
RK: Ballard 24.

Arsenal - Fulham 3:0 (3:0)
Gyokeres 9., 45+4., Saka 40.

Leeds - Burnley 3:1 (1:0)
Stach 8., Okafor 52., Calvert-Lewin 56.; Tchaouna 71.

nogomet chelsea angleško prvenstvo

