Zadnji naj ugasne luč: Chelsea izgubil šestič zapored

Katastrofalna forma Chelseaja FOTO: Sofascore.com

Nottingham Forest je v London prišel z močno premešano zasedbo, saj goste v četrtek čaka še povratna tekma polfinala Evropske lige, a tudi brez nekaterih prvokategornikov je bil začetek zanje sanjski. Že v drugi minuti je za šok na Stamford Bridgeu poskrbel Taiwo Awoniyi, ki je izkoristil neodločnost domače obrambe in Forest popeljal v vodstvo.

Taiwo Awoniyi FOTO: Profimedia

Chelsea se ni niti dobro pobral po prvem udarcu, ko je sledil drugi. Malo Gusto si je v kazenskem prostoru privoščil veliko neumnost, po posredovanju VAR-a pa je sodnik Anthony Taylor pokazal na belo točko. Odgovornost je prevzel Igor Jesus in hladnokrvno povišal na 0:2. Domači navijači so že takrat dobro razumeli, kaj jih čaka.

Igor Jesus FOTO: Profimedia

Londončani so imeli še pred odmorom veliko priložnost za vrnitev v tekmo. Mladi Jesse Derry, ki je dočakal svoj prvenstveni debi, je priigral enajstmetrovko, a ob tem po trku prejel tudi hud udarec v glavo in igrišče zapustil na nosilih. Najstrožjo kazen je izvedel Cole Palmer, toda njegov strel je ostal neizkoriščen. Palmer, lani obraz Chelseajevega optimizma, je letos vse bolj bleda senca igralca, ki je še pred kratkim sam držal londonski napad nad vodo.

Cole Palmer FOTO: Profimedia

Če je Chelsea ob polčasu še upal, da lahko tekmo obrne, je Nottingham Forest v nadaljevanju razblinil še zadnje dvome. Awoniyi je z drugim zadetkom na tekmi povišal na 0:3 in poskrbel, da je bilo srečanje bolj ali manj odločeno, čeprav je bil tretji gol po tekmi deležen precej razprav zaradi morebitnega prepovedanega položaja. Edini trenutek, ki je navijačem Chelseaja ponudil vsaj kanček nogometne lepote, je prišel v sodnikovem dodatku. Joao Pedro je z izjemnimi škarjicami dosegel častni zadetek za 1:3.

Joao Pedro je dosegel prekrasen zadetek, ki pa je bil bolj slaba tolažba za domače. FOTO: Profimedia

Brazilec je ena redkih svetlih točk Chelseajeve sezone in trenutno deluje kot eden redkih napadalnih nogometašev v modrem dresu, ki je sposoben igrati na najvišji ravni. Po dolgih letih iskanja pravega napadalnega obraza se zdi, da imajo na Stamford Bridgeu vsaj v njem igralca, okoli katerega bi lahko gradili boljši jutri.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

A lep zadetek ne more zakriti širše slike. Chelsea je zdrsnil na deveto mesto, boj za šesto mesto, ki bi lahko ob določenih okoliščinah še prinašalo Ligo prvakov, pa je vse bolj oddaljen. Modri so še pred tedni pogledovali proti evropski eliti, zdaj pa se zdi, da se sezona spreminja v novo opozorilo, kako daleč je ameriški projekt na Stamford Bridgeu od stabilnosti. Za Nottingham Forest ima zmaga povsem drugačen pomen. V boju za obstanek, ki ga bije predvsem s Tottenhamom in West Hamom, so tri točke iz Londona lahko neprecenljive. Za Chelsea pa ostaja le grenka statistika: šest zaporednih ligaških porazov, en zadetek na šestih tekmah in občutek, da bi moral na Stamford Bridgeu nekdo resno preveriti, ali je luč še prižgana.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Premier liga, 35. krog, izidi: