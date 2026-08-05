Zadnji nogometni cilj Modrića? 'Naslov prvaka, za Baresija'

Nogometni svet je na zadnje julijsko jutro pretresla novica, da je življenje izgubil eden najboljših branilcev v zgodovini in dolgoletni kapetan Milana Franco Baresi . Od slednjega so se v torek za vedno poslovili v baziliki svetega Ambroža, večina trenutnih nogometašev rossonerov pa se pogrebne slovesnosti ni mogla udeležiti.

Rdeče-črni so namreč trenutno na pripravah v Avstraliji, kjer so na prijateljski tekmi z mestnim rivalom Interjem remizirali z 1:1, že čez tri dni pa jih v indonezijski prestolnici čaka obračun s Chelseajem. "Vesel sem, da sem se vrnil. Žal se nam lani ni uspelo uvrstiti v Ligo prvakov. Zato sem se še toliko bolj želel vrniti. Upam, da bo ta sezona z Milanom še boljša in predvsem uspešnejša," je uvodoma povedal Luka Modrić .

40-letnik je odkrito priznal, da letos s soigralci ciljajo na naslov prvaka, ki ga želijo posvetiti legendarnemu branilcu rossonerov: "Zame je Baresi predstavljal bistvo Milana. Zagotovo je eden največjih simbolov kluba, morda celo največji. Za nas bi bil lahko velik cilj osvojiti prvenstveno lovoriko in jo posvetiti Francu, v čast njegovi zapuščini."

Legendarni hrvaški vezist je povedal, da se poleti ni spogledoval z upokojitvijo, pri podpisu nove pogodbe pa sta bila odločilna naklonjenost navijačev in podpora kluba. "Milan mi je pokazal, da mu je zame res mar. Tudi sam še vedno čutim enako strast in željo kot vedno, tako da želim nadaljevati. Milan je najboljše mesto zame," pravi Modrić.