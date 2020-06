Zadnji večni derbi sezone bo 28. junija v Ljubljani

Ljubljanska Olimpija, ki vodi na lestvici s 53 točkami, se bo s trenutno tretjeuvrščenim branilcem naslova iz Maribora pomerila v 30. krogu, in sicer 28. junija ob 20.45 v Stožicah.

Februarski derbi v Ljudskem vrtu se je končal z delitvijo točk (1:1), jeseni so se v prestolnici veselili Štajerci (4:2), prvi spopad sezone pa ni postregel z zadetki.

Tekmeca na lestvici loči sedem točk, do konca sezone pa je še deset krogov. V 27., ki se bo začel v petek, bo Triglav igral z Domžalami, Rudar z Bravom, Olimpija v derbiju kroga s trenutno prvim zasledovalcem Celjem (48 točk), Mura s sežanskim Taborom, Maribor pa z Aluminijem, ki so ga vijoličasti po zaslugi zmage v Domžalah (2:1) in poraza Kidričanov z Muro (1:3) prehiteli v prejšnjem krogu.