'Zadovoljen sem z okrepitvama, predvem pa s povratkom Vidovška'

Po dolgotrajni odsotnosti se je treningom znova priključil vratar Matevž Vidovšek, ki je že v polnem trenažnem ritmu. Obenem z moštvom vadita tudi januarska novinca Kelvin Ofori in Bruno Lourenço, pomemben del priprav pa predstavlja vključitev desetih članov mladinske ekipe.

Matevž Vidovšek FOTO: Damjan Žibert

Povratek izkušenega vratarja glavni trener zeleno-belih vidi kot izjemno pomembno okrepitev. "To je odlična novica. V prvi vrsti sem zelo vesel zanj osebno. Poleg tega pa vemo, kaj bo prinesel ekipi: njegovo energijo, vodstvene sposobnosti in lakoto po dobrih rezultatih," je za uradno spletno stran ljubljanbskega prvoligaša dejal trener Federico Bessone.

Nova zmaja sta se hitro vključila v delo z ekipo, njun prihod pa je Bessone pospremil z optimizmom. "Zadovoljen sem z okrepitvama. Pomembno je, da dobimo novo energijo. Gre tudi za tip nogometašev, ki bi ju potrebovali že v prvem delu sezone. Ofori nam bo zelo koristil s hitrostjo na desni strani. Bruno je vsestranski igralec sredine, znajde se tudi na krilu. Ta prilagodljivost bo zelo pomembna za ekipo v nadaljevanju sezone," je za klubsko psletno stran še dejal Bessone.

Federico Bessone FOTO: Luka Kotnik

Poseben poudarek na pripravah je namenjen tudi igralcem iz mladinske ekipe. "Pomembno je, da trenirajo s člani, saj s tem dobijo dragocene izkušnje. Kot klub s tem sledimo svojim ciljem. Kot trenerju mi je všeč, da so prisotni tudi zato, ker jim lahko pomagam pri napredku, predvsem v detajlih, ki jih zahteva članski nogomet. Številni izmed njih bodo dobili tudi nekaj minutaže na pripravljalnih preizkušnjah v novem tednu," je povedal Argentinec.

Pogoji za delo so popolni

Prve vtise o letošnjih zimskih pripravah v Španiji je Bessone že strnil. "Fantom sem dejal, da smo lahko hvaležni za takšne pogoje. Ti so popolni, zato moramo v trdem delu tudi uživati. Lokacija, hotel in igrišče so odlični. Prav tako nam dobro služi tudi vreme. Imamo vse, kar potrebujemo, da se izboljšamo in naslovimo področja, na katerih moramo napredovati."