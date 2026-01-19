Naslovnica
Nogomet

'Zadovoljen sem z okrepitvama, predvem pa s povratkom Vidovška'

Ljubljana, 19. 01. 2026 16.10

Avtor:
Marko Juvan
Federico Bessone

Aktualni slovenski nogometni prvaki se v španski Torremironi intenzivno pripravljajo na nadaljevanje sezone. Poleg določenih odhodov v igralskem kadru lahko glavni trener Federico Bessone računa tudi na pozitivne novice, saj so se ekipi pridružili pomembni novi in stari obrazi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po dolgotrajni odsotnosti se je treningom znova priključil vratar Matevž Vidovšek, ki je že v polnem trenažnem ritmu. Obenem z moštvom vadita tudi januarska novinca Kelvin Ofori in Bruno Lourenço, pomemben del priprav pa predstavlja vključitev desetih članov mladinske ekipe. 

Matevž Vidovšek
Matevž Vidovšek
FOTO: Damjan Žibert

Povratek izkušenega vratarja glavni trener zeleno-belih vidi kot izjemno pomembno okrepitev. "To je odlična novica. V prvi vrsti sem zelo vesel zanj osebno. Poleg tega pa vemo, kaj bo prinesel ekipi: njegovo energijo, vodstvene sposobnosti in lakoto po dobrih rezultatih," je za uradno spletno stran ljubljanbskega prvoligaša dejal trener Federico Bessone.

Nova zmaja sta se hitro vključila v delo z ekipo, njun prihod pa je Bessone pospremil z optimizmom. "Zadovoljen sem z okrepitvama. Pomembno je, da dobimo novo energijo. Gre tudi za tip nogometašev, ki bi ju potrebovali že v prvem delu sezone. Ofori nam bo zelo koristil s hitrostjo na desni strani. Bruno je vsestranski igralec sredine, znajde se tudi na krilu. Ta prilagodljivost bo zelo pomembna za ekipo v nadaljevanju sezone," je za klubsko psletno stran še dejal Bessone.

Federico Bessone
Federico Bessone
FOTO: Luka Kotnik

Poseben poudarek na pripravah je namenjen tudi igralcem iz mladinske ekipe. "Pomembno je, da trenirajo s člani, saj s tem dobijo dragocene izkušnje. Kot klub s tem sledimo svojim ciljem. Kot trenerju mi je všeč, da so prisotni tudi zato, ker jim lahko pomagam pri napredku, predvsem v detajlih, ki jih zahteva članski nogomet. Številni izmed njih bodo dobili tudi nekaj minutaže na pripravljalnih preizkušnjah v novem tednu," je povedal Argentinec.

Pogoji za delo so popolni

Prve vtise o letošnjih zimskih pripravah v Španiji je Bessone že strnil. "Fantom sem dejal, da smo lahko hvaležni za takšne pogoje. Ti so popolni, zato moramo v trdem delu tudi uživati. Lokacija, hotel in igrišče so odlični. Prav tako nam dobro služi tudi vreme. Imamo vse, kar potrebujemo, da se izboljšamo in naslovimo področja, na katerih moramo napredovati."

Bessone je razkril tudi nekaj o načinu dela strokovnega štaba: "V dosedanjem obdobju lahko rečem, da smo se s svojim trenerskim štabom veliko naučili o ligi. Zdaj imamo dovolj časa za pripravo na drugi del sezone. Jasno smo prepoznali področja za izboljšave, zdaj pa je na nas, da te zimske priprave kar najbolje izkoristimo in se v Ljubljano vrnemo boljši."

