Zadovoljstvo navijačev Tottenhama, a tudi Murini niso bili razočarani

"Izjemna predstava, sploh glede na to, kako smo igrali na zadnjih tekmah. Lepo je bilo danes videti dober napadalen nogomet. 5:1, zelo dobro," je na londonskem stadionu le nekaj minut po tekmi v naš mikrofon dejal Felix Stanley.

"Harry Kane je bil igralec tekme, stoodstotno. A če sem iskren, je bila tudi naša obramba danes zelo dobra. Seveda, Harry Kane je vstopil v igro in dosegel 'hat-trick', kar je zelo dobro," je še povedal Stanley. "Ne, navijači Tottenhama smo zmeraj pozitivni. Nikdar se ne prestrašimo, ko dobimo gol. Moramo se pobrati in igrati naprej in to smo nocoj storili," je zaključil Stanley in pojasnil, da ni bilo nikakršnega strahu po prekrasnem golu Žige Kousa.

V taboru navijačev Mure: 'Po takih tekmah ni razočaranja'

Zadovoljstvo je bilo čutiti tudi v taboru navijačev Mure. "Zdi se mi, da je šlo za dobro predstavo Mure za tako ekipo, kot smo mi. Fantje so igrali pogumno, mogoče z malce preveč napakami. V slovenski ligi se take napake ne kaznujejo, v takem rangu klubov, kot je Tottenham, pa so takšne napake usodne. Razočaranja ni, dogodek je bil največji v zgodovini kluba, po takih tekmah ni razočaranja," nam je dejal zvesti navijač Mure Sandi Brezovnik, ki je bil del navijaške skupine približno 200 navijačev na londonskem stadionu.

"Mura ima izjemne navijače, ki ji sledijo po celi Evropi. Ne glede na oddaljenost so prišli v London in so bili slišni," je še dodal in se za konec spomnil še gola Kousa. "Ne bodo si ga zapomnili le Angleži, tudi Žiga Kous in ekipa si bodo ta gol zapomnili za celo življenje," je zaključil Brezovnik.