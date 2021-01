Zaenkrat brez skrbi glede EP v nogometu

Kritike glede organizacije tekem Eura 2020, ime je prvenstvo obdržalo kljub prestavitvi na letošnje poletje, izvirajo predvsem iz Nemčije."Iluzorno je pričakovati, da se bo junija in julija EP v nogometu odvilo v 12 različnih državah. To bi bil povsem napačen signal, ki ga lahko dajo v luči pandemije novega koronavirusa," je za t-online dejal športni direktor Eintrachta iz Frankfurta Fredi Bobič.

V Nemčiji je sicer organizacijski odbor iz Münchna prek oddelka za šolstvo in šport na Bavarskem, kjer bodo tri tekme skupinskega dela nemške izbrane vrste in en četrtfinalni obračun, pretekli teden zagotovil, da še naprej sodeluje z Evropsko nogometno zvezo (Uefa) glede nemotene izvedbe tekem.

Uefa je pred časom ovrgla govorice o zmanjšanju števila prizorišč za euro. Po informacijah dpa krovna zveza kljub povečanemu številu okužb in razsežnosti pandemije novega koronavirusa še naprej razmišlja o prvotnem scenariju z 12 različnimi prizorišči. V zadnjih mesecih se v medijih, predvsem otoških in ruskih, pojavlja možnost izvedbe turnirja v le eni državi, in sicer Angliji.