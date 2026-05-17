Nogomet

Zaenkrat se polni le rubrika odhodi: Muhamedbegović naslednji, ki zapušča zmaje

Ljubljana, 17. 05. 2026 12.58 pred 35 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.J.
Ahmet Muhamedbegović

Po Argentincu Agustinu Doffu, ki je zeleno-beli dres ljubljanskega Olimpije nosil štiri sezone, se od zmajevega gnezda poslavlja še en dolgoletni nosilec. Ahmet Muhamedbegović bo po koncu sezone, ko bo za njim še tretje leto igranja za zmaje, zapustil slovensko prestolnico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob izteku pogodbe se bo od NK Olimpija Ljubljana poslovil tudi Ahmet Muhamedbegović. V treh sezonah je v zeleno-belem dresu zbral 119 uradnih nastopov ter dosegel štiri zadetke in pet asistenc. Bil je del šampionske ekipe iz lanske sezone ter generacije, ki je Olimpijo dvakrat zapored popeljala v evropska tekmovanja, kjer je klub tudi prezimil. Muhamedbegović je trenutni zasedbi zeleno-belih eden od štirih igralcev z več kot 100 nastopi v zeleno-belem dresu. 

Spomini na neke lepše čase. Ahmet Muhamedbegović jhe bil del lepe zgodbe zadnjih sezon. Razen prav zadnje ....
FOTO: Damjan Žibert

"Po treh letih je napočil trenutek, ki ga ni lahko opisati. Prišel je čas, da se poslovim od kluba, ki je bil veliko več kot le ekipa. Bil je moj drugi dom. 119 tekem, dve evropski sezoni in ena osvojena lovorika niso le številke, temveč spomini, čustva, boj, solze, sreča in ponos, ki jih bom nosil s seboj vse življenje. Hvaležen sem vsem soigralcem, trenerjem, klubskemu osebju in ostalim, ki so bili del te poti. Posebna zahvala gre navijačem za podporo, ljubezen in moč, ki ste mi jo dajali v vsakem trenutku. Prav vi ste poskrbeli, da je imel vsak moj prihod na igrišče poseben pomen," je bil v izjavi za uradno klubsko spletno stran izčrpen 27-letni Avstrijec.

"Ta klub bo meni in moji družini za vedno ostal v srcu. Odhajam ponosen na vse, kar smo skupaj doživeli in dosegli, a hkrati tudi z žalostjo, saj se je težko posloviti od nečesa, kar ti je toliko pomenilo. Prišel je čas za novo poglavje, nove izzive in nove sanje. Hvala za vse, Ljubljana. Za vedno v srcu!"

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Banion
17. 05. 2026 13.47
odraz kaj pomenijo tuji lastniki, saj tudi v mariboru ni veliko drugače, le da bolj uspešno prikrivajo
Odgovori
0 0
RUBEŽ
17. 05. 2026 13.32
Banana klub.
Odgovori
0 0
