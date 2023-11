'Zagotovo najlepši trenutek v moji karieri. Slovenija si zasluži ta užitek'

Tekma s Kazahstanom bo hitro pozabljena, goli pa bodo (če lahko za trenutek pretiravamo) odmevali v večnosti. Strelca sta bila dva Benjamina, Šeško in Verbič. Kazahstanci so med njunima zadetkoma za ne tako kratek čas grozili s senzacijo. A slavje na cilju je vedno slajše po dolgi, naporni in negotovi poti. Tako je bilo tudi tokrat.

"Zagotovo je to najlepši trenutek v moji karieri. Slovenija si zasluži ta užitek. Štiriindvajset let smo čakali na to, danes pa se nam je uspelo uvrstiti na evropsko prvenstvo," je v pogovoru z novinarji v mešani coni na stadionu Stožice po odločilni tekmi s Kazahstanom dejal Andraž Šporar.