Zagrebški Dinamo na krilih zmage proti Hajduku nocoj proti Bodø/Glimtu

Prvo tekmo play-offa bo gostil Bodø/Glimt, ki se v kvalifikacijah za Ligo prvakov meri že od prvega kroga. Aktualni norveški prvaki so v prvem krogu izločili predstavnika Ferskih otokov Klaksvik, v drugem severnoirski Lindvik, v tretjem pa še litvanski Žalgiris. Ob tem velja omeniti zastrašujočo formo Norvežanov na domačem stadionu Aspmyra, kjer so na treh evropskih tekmah letos skupaj zadeli kar 16, prejeli pa nobenega zadetka. So pa t. i. 'Strele' kakršen je vzdevek tega kluba, precej manj učinkovite na gostovanjih, kjer v letošnjih kvalifikacijah za LP še niso zmagali (poraza proti Klaksviku in Lindviku ter remi proti Žalgirisu).

Podobno je za Bodø/Glimt veljalo že v lanski sezoni, ko so sploh prvič v zgodovini modernih evropskih klubskih tekmovanj igrali v skupinskem delu katerega izmed njih. Norvežani so se merili v novoustanovljeni Konferenčni ligi, kjer so v skupini C ostali edini neporažen klub (tri zmage, trije remiji), a kljub visoki domači zmagi proti kasnejši zmagovalki Romi (6:1) zasedli drugo mesto v skupini. To je zanje pomenilo dodaten kvalifikacijski krog, kjer so izločili škotski Celtic, v osmini finala pa še nizozemski AZ Alkmaar. Njihova sanjska evropska sezona se je končala šele v četrtfinalu, ko so se znova srečali z Romo in se morali kljub domači zmagi z 2:1 po visokem porazu v Rimu (4:0) posloviti od Evrope.

Norvežani pa so tokrat le dve tekmi oddaljeni od nastopa v elitni Ligi prvakov, česar si želi tudi stalni udeleženec evropskih klubskih tekmovanj Dinamo Zagreb. Aktualni in petkratni zaporedni hrvaški prvaki so po šestih krogih nove sezone že utrjeni na vrhu lestvice hrvaške prve lige. 'Modri' so se izkazali predvsem z zmago na sobotnem večnem derbiju proti Hajduku iz Splita, ko so že zaostajali, nato pa v drugem polčasu napolnili mrežo gostov in se veselili zmage s 4:1.

"To je bila zelo dobra nogometna predstava, na koncu pa prepričljiva in zaslužena zmaga Dinama. Mislim, da smo prvi polčas igrali zelo dobro, čeprav smo bili v zaostanku. Fantom sem rekel: če bomo tako nadaljevali, se bo vse uredilo. In bilo je tako. Na tej tekmi smo povezali dva dobra polčasa. Veseli me tudi, da so rotacije prinesle želeni rezultat. Povedati moram še, da je imel Hajduk v prvem polčasu, čeprav se je branil, dve lepi priložnosti, na koncu pa dosegel čudovit gol. Kljub temu smo pokazali moč, samozavest ... Smo na pravi poti, kar smo videli po mirnosti in realizaciji v drugem polčasu. Čez nekaj dni nas čaka zahtevna tekma na Norveškem. Še enkrat čestitam svojim igralcem, pa tudi navijačem za nogometni dekor, ki so nam ga pripravili in nas podpirali vseh 90 minut," je po derbiju dejal Dinamov trener Ante Čačić.