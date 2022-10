Zagrebški Dinamo poražen v Salzburgu, Leipzig slavil doma proti Celticu

V elitni nogometni Ligi prvakov je na sporedu novih osem tekem v skupinah od E do H. Do sedaj sta bili odigrani že dve srečanji, in sicer je Salzburg pred 30.000 gledalci v Red Bull Areni z uspešno izvedeno enajstmetrovko Noaha Okaforja z 1:0 premagal zagrebški Dinamo, Leipzig pa je prav tako na domačem igrišču s 3:1 nadigral Celtic iz Glasgowa. Preostalih šest tekem se je začelo ob 21.00.

Zagrebški modri so si z drugim porazom po treh odigranih tekmah nekoliko otežili položaj v skupini E, saj trenutno s tremi točkami zasedajo tretje mesto, in če bodo varovanci trenerja Anteja Čačića želeli napredovati v izločilne boje, bodo prihodnji teden v povratnem dvoboju 'bikom' iz Salzburga morali vrniti z enako mero za nocojšnji poraz v Red Bull Areni (1:0). icon-expand Statistika tekme: Salzburg vs. Dinamo Zagreb FOTO: Sofascore.com Dinamo je na začetku obeh polčasov imel nekaj težav z visokim 'presingom' domačih, ki so predvsem prek obeh krilnih položajev ogrožali gostujoča vrata. Ko je že kazalo, da bi Zagrebčani v zaključku tekme lahko prišli celo do polnega izkupička, je Moharrami zakrivil najstrožjo kazen, ki jo je pri domačih v 71. minuti rutinirano izvedel Noah Okafor za vodstvo in, kot se je izkazalo po zaključnem žvižgu glavnega sodnika, pomembno zmago v boju za napredovanje v osmino finala. Tudi modri so si priigrali dve imenitni priložnosti, po eno v obeh polčasih. Že v sedmi minuti je z izjemnim strelom pod prečnik dlani domačega vratarja Kohna dodobra ogrel vezist Josip Mišić. Vsi so že videli žogo v mreži, a je omenjeni čuvaj mreže s konicami prstov uspel ubraniti praktično neubranljivo. Drugič pa se je v stoodstotni priložnosti za dosego zadetka znašel še drugi Josip pri modrih – Josip Drmić –, a je bil Kohn znova na pravem mestu. Liga prvakov, 3. krog, izidi:

Skupina E:

Salzburg - Dinamo Zagreb 1:0 (0:0)

Okafor 71./11-m Chelsea - AC Milan -:- (-:-) Skupina F:

Leipzig - Celtic Glasgow 3:1 (1:0)

Nkunku 27., Silva 64., 77.; Jota 47. Real Madrid - Šahtar Donetsk -:- (-:-) Skupina G:

Sevilla - Borussia Dortmund -:- (-:-) Manchester City - Köbenhavn -:- (-:-) Skupina H:

Benfica - PSG -:- (-:-) Juventus - Maccabi Haifa -:- (-:-)